FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen kommen am Mittwochmittag nicht auf die Beine. Der Rücktritt des obersten Wirtschaftsberaters im Weißen Haus, Gary Cohn, sorgt für Unruhe. Der ehemalige Goldman-Sachs-Banker gilt als ein überzeugter Verfechter des Freihandels. Mit seinem Rücktritt hat er offenbar die Konsequenz aus seiner Niederlage im Streit um die von Trump geplanten Strafzölle auf Aluminium und Stahl gezogen. "Mit dem früheren Goldman-Investmentbanker verliert die Wall Street auch noch den wichtigsten Kontakt ins Weiße Haus", warnen Beobachter.

Der DAX fällt um 0,2 Prozent auf 12.094 Punkte, der Euro-Stoxx-50 verliert 0,3 Prozent auf 3.347 Punkte. Der Euro handelt etwas höher bei 1,2425 Dollar. Der als sicherer Hafen geltende Yen hat mit dem Cohn-Rücktritt kräftig zugelegt. Daneben profitieren in diesem Umfeld die Anleihen vom Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Die Kurse steigen, die Renditen sinken also.

US-Präsident Donald Trump hat derweil die Europäische Union erneut scharf kritisiert und mit Zöllen auf Autoimporte von 25 Prozent gedroht. Die EU sei zu den USA "besonders hart", sagte er bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Stefan Löfven. "Sie machen es für uns fast unmöglich, mit ihnen Geschäfte zu machen", sagte Trump über die Europäer. Die wirtschaftliche Situation sei "sehr, sehr ungerecht".

Optimisten hoffen, dass ein möglicher Einbruch an der Wall Street bei einer tatsächlichen Umsetzung der Strafzölle Trump zur Vernunft bringen würde. Zudem bestehe die Hoffnung, das Trump nach der Nachwahl eines Sitzes im US-Repräsentantenhauses in der Nähe von Pittsburgh am 13. März von seinen Plänen ablässt, so die LBBW. Die Gegend gehöre zum sogenannten "Rust Belt" und beheimate viele Trump-Fans.

Deutsche Post verdient mehr - Ausblick enttäuschend

Die Angst vor einem Handelskrieg setzt Stahl- und Autotitel wieder an die Spitze der Verlierer unter den europäischen Branchen. Der Stoxx-Index der Rohstoff-Aktien, zu denen auch die Stahltitel zählen, fällt um 2,2 Prozent und der Stoxx-Automobile um 1,1 Prozent. "Das ist Populismus in Reinform", sagt ein Marktteilnehmer zu den Trumpschen Drohungen. VW verlieren 1,8 Prozent und Daimler 1,3 Prozent.

Deutsche Post fallen um 1,5 Prozent. Der Logistiker hat im vierten Quartal aufgrund des Online-Bestellbooms, florierenden Welthandels und gutem Kostenmanagement operativ zwar mehr verdient und den Umsatz gesteigert, die Erwartungen der Analysten erfüllte der DAX-Konzern aber dennoch nicht. Zudem bezeichnen Analysten wie Berenberg die Unternehmensprognose für 2018 als etwas enttäuschend.

Lufthansa steigen dagegen um 2,6 Prozent auf 27,45 Euro. Die Citi-Analysten haben die Aktie mit einem Kursziel von 35 Euro zum Kauf empfohlen. Morgan Stanley hat das Kursziel für Ceconomy auf 8 Euro gesenkt haben. Die Aktie handelt darauf 6,3 Prozent schwächer mit 10,16 Euro. Puma ziehen dagegen um 2,4 Prozent an. Hier hat Goldman Sachs zum Kauf geraten.

Rolls Royce startet durch

Sehr gut kommen die 2017er-Zahlen von Rolls Royce an, die Aktie schießt um 12,9 Prozent nach oben. Analysten loben die Entwicklung des freien Cashflows bei dem Triebwerkbauer. Dies zeige, dass das Unternehmen die Kosten im Griff habe. Sowohl der Umsatz wie das Vorsteuerergebnis sind höher als erwartet ausgefallen.

Bei der Deutschen Pfandbriefbank wird der gewohnt konservative Ausblick an der Börse bemängelt. Die Bank peilt für 2018 ein Ergebnis vor Steuern von 150 bis 170 Millionen Euro an, Analysten erwarteten im Konsens bislang rund 10 Prozent mehr. Die Aktie gibt um 2,8 Prozent nach.

RTL verlieren 2,9 Prozent. Die Geschäftsjahresergebnisse von RTL liegen laut Jefferies leicht über den Konsenserwartungen. Die Unternehmensprognose 2018 gehe von einem Umsatzwachstum von 2,5 bis 5 Prozent und einem weitgehend stabilen Gewinnwachstum Wachstum aus. Letzteres liege leicht unter den Konsenserwartungen.

Gute Nachfrage nach Börsenneulingen trotz hoher Volatilität

Ein starkes Interesse gibt es unterdessen am Börsengang von Healthineers, der am 16. März erfolgen soll. Wie es heißt, liegen nach dem ersten Tag der Zeichnungsfrist bereits Aufträge für 130 Millionen Aktien vor. Damit sei das Angebotsvolumen der Siemens-Medizintechniktochter bereits einmal gezeichnet. Die Aktien können noch bis zum 15. März gezeichnet werden in der Angebotsspanne von 26 bis 31 Euro. Bei Lang & Schwarz wird die Aktie aktuell bei 35,50 Euro gehandelt. Siemens verlieren dennoch 0,8 Prozent.

Als positiv für den DWS-Börsengang bewerten Händler, dass sich laut "FAZ" der japanische Versicherungskonzern Nippon Life mit knapp 10 Prozent an der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank beteiligen will. "Strategisch wäre das ein kluger Schritt", heißt es. Denn die DWS sei in Asien bisher kaum präsent, nur 5 Prozent der Kundengelder kämen aus dem asiatischen Raum. Deutsche Bank steigen um 0,3 Prozent.

Positiv kommt am Markt die Dividendenpolitik der Cewe Stiftung an. Die Dividende steigt auf 1,85 Euro von 1,80 Euro. Das ist die neunte Dividendenerhöhung in Folge. Die Dividendenrendite beträgt 2,3 Prozent. Cewe steigen darauf um 3,5 Prozent.

