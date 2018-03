Zürich - Der Frauenanteil in den Chefetagen von Schweizer Privatunternehmen hat wieder abgenommen. Nach dem letztjährigen Anstieg, folgt nun laut Schillingreport 2018 die grosse Ernüchterung, wie Guido Schilling, Chef des gleichnamigen Topmanagement-Vermittlers am Mittwoch vor den Medien warnt.

Als Vorbild diene die öffentliche Verwaltung, wo der Frauenanteil kontinuierlich zunehme. "In Sachen Gender-Diversity ist der öffentliche Sektor viel weiter als der Private", fasst Schilling die Ergebnisse der Studie zusammen. Zwar sei der Frauenanteil in den Verwaltungsräten von 17% auf 19% gestiegen, in den Geschäftsleitungen aber im gleichen Zeitraum von 8% auf 7% gefallen.

Ein anderes Bild zeigt der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...