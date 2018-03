Genf (ots) -



- Querverweis: Audiomaterial ist unter http://www.presseportal.de/audio abrufbar -



Weltpremiere der Mercedes-Benz X-Klasse als Sechszylinder auf dem Genfer Automobilsalon



INTERVIEW



Anmoderation:



Vor genau einem Jahr war die Mercedes-Benz Pickup Studie "Concept X-Class" eines der Highlights des Genfer Automobilsalons. Aus dem Concept Car wurde dann sehr schnell das Serienfahrzeug, das am 18. Juli in Kapstadt Weltpremiere gefeiert hat. In diesem Jahr ist die X-Klasse auf dem Mercedes-Stand erneut ein richtiger Anziehungspunkt, denn jetzt wird sie erstmals mit Sechszylindermotor und mit permanentem Allradantrieb gezeigt. Wir haben uns auf dem Mercedes-Benz Messestand in Halle 6 vor dem Pickup mit Volker Mornhinweg, dem Chef der Van-Sparte von Mercedes-Benz, getroffen und uns über das neue Modell unterhalten.



1. Herr Mornhinweg, welche Modelle präsentieren Sie in diesem Jahr dem Messepublikum? In diesem Jahr zeigen wir zum einen unsere neue X-Klasse mit dem neuen Diesel-Sechszylinder V6, wir haben aber auch die V-Klasse mit dabei. (0:09)



2. Wie weit sind Sie mit der Markteinführung Ihres Pickups? Wir haben das Fahrzeug erstmal in Europa eingeführt, also in der Mitte Europas, Anfang des Jahres kam dann noch UK dazu und jetzt sind wir gerade dabei, das Fahrzeug in Australien, Neuseeland und Südafrika einzuführen. Und 2019 kommt dann noch Lateinamerika dazu. (0:18)



3. Wer sind Ihre Käufer und für wen ist der Pickup mit Stern genau gedacht? Auf der einen Seite ist die Zielgruppe junge, dynamische Menschen, die gerne etwas Lifestyliges haben, wo sie ihre Fahrräder, Boards und Skier laden können. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Menschen, die damit ihr Business betreiben und die das Fahrzeug in der Woche für ihr Geschäft einsetzen und am Wochenende für die Familie nutzen. (0:22)



4. Die X-Klasse mit Sechszylindermotor verfügt über einen permanenten Allradantrieb. Welche Vorteile bringt dieser für die Kunden? Auf der einen Seite muss man natürlich wissen: Die Pickup-Kunden haben gerne den zuschaltbaren Allradantrieb, deswegen sind wir auch so gestartet. Der Sechszylinder bekommt nun den Permanenten. Der hat, wenn es um Fahrdynamik geht, noch mal Vorteile. Und zwar nicht nur bei Eis und Schnee, sondern auch in punkto Dynamik, wenn die Straßen etwas nass sind - hier ist der permanente Allradantrieb sehr stark. (0:20)



5. Je nach Anforderungsprofil ist die X-Klasse in verschiedenen Ausstattungsvarianten verfügbar. Mit welchen Accessoires stattet Ihr Pickup-Kunde sein Fahrzeug aus? Bei einem Pickup nimmt man gerne zum Beispiel eine Sportsbar, sehr gerne auch Trittbretter, um gut einsteigen zu können oder Abdeckungen für den Laderaum. Im Grundsatz muss man sagen, dass die Kunden, die einen Pickup kaufen, unglaublich viel Wert auf Accessoires legen. (0:18)



6. Sicher haben Sie auch schon eine Spritztour mit der X-Klasse mit Sechszylindermotor unternommen. Wie haben Sie die Fahrt im Pickup mit dem Stern erlebt? Natürlich mit hoher Begeisterung, gar keine Frage. Er ist nicht nur komfortabel, sondern auch in punkto Fahrdynamik macht es einfach Spaß, unsere X-Klasse zu fahren. (0:11)



Abmoderation:



Mercedes-Benz Vans-Chef Volker Mornhinweg im Interview. Die Mercedes-Benz X-Klasse mit Sechszylinder-Motor feiert auf dem Genfer Automobilsalon Weltpremiere. Der X 350 d 4Matic verfügt über 258 PS, bringt ein maximales Drehmoment von 550 Newtonmetern auf die Straße und beschleunigt in 7,9 Sekunden von null auf 100 km/h.



OTS: Mercedes-Benz newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28486 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28486.rss2



Pressekontakt: Ansprechpartner: Mercedes-Benz-Vans: Melanie Kouba, 0711 17-5 35 58, Mercedes-Benz-Vans: Ingeborg Gärtner 0711 17 49784 all4radio: Hermann Orgeldinger, 0711 3277759 0