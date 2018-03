Bayer wird wohl weitere Geschäftsbereiche veräußern, um die geplante Monsanto-Übernahme zu ermöglichen. Das Gemüsesaatgutgeschäft soll wohl an den Chemiekonzern BASF gehen.

Bayer wird für die Freigabe der Monsanto-Übernahme wohl ein weiteres Geschäft an BASF veräußern. Mit dem Ludwigshafener Chemiekonzern würden exklusive Gespräche über den Verkauf des Gemüsesaatgutgeschäfts geführt, teilte Bayer am Mittwoch mit. Bayer sei zuversichtlich, damit sowie durch weitere Schritte die Bedenken der EU-Kommission an der Übernahme vollständig ausräumen zu können. Endgültige Vereinbarungen ...

