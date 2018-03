Suchst du nach Einkommen? Ein riesiger Einkommensstrom ist das, was du von diesen drei gewinnbringenden Master Limited Partnerships (MLPs) bekommen wirst.



Besser noch, die Erträge dieser Unternehmen haben sich bewährt und daher wurden die Investoren jedes Quartal belohnt. Aber auch die Unternehmen haben dabei eine vernünftige Bewertung beibehalten. Hier sind die Gründe für einen Kauf von Holly Energy Partners (WKN:A0B9ZA), Buckeye Partners (WKN:878485) und Energy Transfer Partners (WKN:A0TTGX).

Neue Struktur, gleicher Wert

Das erste, was du über MLPs wissen solltest, ist, dass sie verpflichtet sind, alle Einkünfte als Ausschüttungen an ihre Partner auszuzahlen, im Gegenzug bezahlen sie keine Körperschaftssteuern. Deshalb sind die ...

