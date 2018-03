DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des "Internationalen Frauentags" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12.57 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.697,70 -0,96% +0,81% Euro-Stoxx-50 3.347,01 -0,32% -4,48% Stoxx-50 2.954,43 -0,38% -7,03% DAX 12.105,51 -0,07% -6,29% FTSE 7.146,17 -0,01% -7,04% CAC 5.145,37 -0,48% -3,15% Nikkei-225 21.252,72 -0,77% -6,64% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,52 +36

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,08 62,6 -0,8% -0,52 +2,8% Brent/ICE 65,24 65,79 -0,8% -0,55 -0,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.331,32 1.338,50 -0,5% -7,19 +2,2% Silber (Spot) 16,67 16,76 -0,5% -0,09 -1,6% Platin (Spot) 960,10 968,50 -0,9% -8,40 +3,3% Kupfer-Future 3,12 3,15 -0,7% -0,02 -5,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit einem deutlichen Minus dürfte die Wall Street in den Handel am Mittwoch starten. Mit dem überraschenden Rücktritt des obersten Wirtschaftsberaters im Weißen Haus, Gary Cohn, nehmen die Sorgen um die Einführung der von US-Präsident Donald Trump geplanten Strafzölle wieder zu. Cohn hat damit offenbar die Konsequenz aus seiner Niederlage im Streit um die geplanten Strafzölle gezogen. Der frühere Investmentbanker und dezidierte Befürworter des Freihandels hatte sich mit Nachdruck gegen die geplanten Zölle auf Stahl und Aluminium gestemmt. "Cohn wurde als der kühle Kopf gesehen, der sich in der Trump-Administration durchsetzen kann", so Markt-Stratege J.J. Kinahan von TD Ameritrade. Das deutliche Minus im S&P-500-Future zeige, dass der Markt ein Menge Vertrauen in Cohn's Urteilsvermögen gesetzt hat und er sich im Laufe der Jahre an der Wall Street ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit erarbeitet habe, ergänzt der Teilnehmer. Daneben könnten eine ganze Reihe von US-Daten für Impulse sorgen. Bei den Einzelwerten geht es für die Netflix-Aktie vor der Startglocke nach unten. Die Analysten von Stifel haben die Titel des Streaminganbieters auf "Hold" von zuvor "Buy" abgestuft und dies mit der Bewertung der Aktie begründet. Sie seien zwar weiterhin von Geschäftsmodell und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens überzeugt, doch sei der Kurs den Fundamentaldaten vorausgeeilt. Für die Aktie von Autodesk geht es dagegen deutlich nach oben. Das Softwareunternehmen schnitt gewinn- und umsatzseitig in seinem vierten Quartal besser ab, als die Analysten erwartet hatten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +234.000 Stellen 14:30 Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -0,1% gg Vq 1. Veröff.: -0,1% gg Vq zuvor: +2,7% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +2,0% gg Vq zuvor: -0,1% gg Vq 14:30 Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -55,00 Mrd USD zuvor: -53,12 Mrd USD 16:30 Rohöllagerbestände (Woche) 20:00 Fed, Beige Book

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen kommen am Mittwochmittag nicht auf die Beine. Der Rücktritt des obersten Wirtschaftsberaters im Weißen Haus, Gary Cohn, sorgt für Unruhe. Der ehemalige Goldman-Sachs-Banker gilt als ein überzeugter Verfechter des Freihandels. Mit seinem Rücktritt hat er offenbar die Konsequenz aus seiner Niederlage im Streit um die von Trump geplanten Strafzölle auf Aluminium und Stahl gezogen. "Mit dem früheren Goldman-Investmentbanker verliert die Wall Street auch noch den wichtigsten Kontakt ins Weiße Haus", warnen Beobachter. Der als sicherer Hafen geltende Yen hat mit dem Cohn-Rücktritt kräftig zugelegt. Daneben profitieren in diesem Umfeld die Anleihen vom Sicherheitsbedürfnis der Anleger. Die Kurse steigen, die Renditen sinken also. US-Präsident Donald Trump hat derweil die Europäische Union erneut scharf kritisiert und mit Zöllen auf Autoimporte von 25 Prozent gedroht. Die EU sei zu den USA "besonders hart", sagte er bei einem Treffen mit dem schwedischen Regierungschef Stefan Löfven. "Sie machen es für uns fast unmöglich, mit ihnen Geschäfte zu machen", sagte Trump über die Europäer. Die wirtschaftliche Situation sei "sehr, sehr ungerecht". Die Angst vor einem Handelskrieg setzt Stahl- und Autotitel wieder an die Spitze der Verlierer unter den europäischen Branchen. Der Stoxx-Index der Rohstoff-Aktien, zu denen auch die Stahltitel zählen, fällt um 2,2 Prozent und der Stoxx-Automobile um 1,1 Prozent. VW verlieren 1,8 Prozent und Daimler 1,3 Prozent. Deutsche Post fallen 1,5 Prozent. Der Logistiker hat im vierten Quartal aufgrund des Online-Bestellbooms, florierenden Welthandels und gutem Kostenmanagement operativ zwar mehr verdient und den Umsatz gesteigert, die Erwartungen der Analysten erfüllte der DAX-Konzern aber dennoch nicht. Zudem bezeichnen Analysten wie Berenberg die Unternehmensprognose für 2018 als etwas enttäuschend. Ein starkes Interesse gibt es unterdessen am Börsengang von Healthineers, der am 16. März erfolgen soll. Wie es heißt, liegen nach dem ersten Tag der Zeichnungsfrist bereits Aufträge für 130 Millionen Aktien vor. Damit sei das Angebotsvolumen der Siemens-Medizintechniktochter bereits einmal gezeichnet. Die Aktien können noch bis zum 15. März gezeichnet werden in der Angebotsspanne von 26 bis 31 Euro. Bei Lang & Schwarz wird die Aktie aktuell bei 35,50 Euro gehandelt. Siemens verlieren dennoch 0,8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:32 Di, 17:24 % YTD EUR/USD 1,2412 -0,07% 1,2415 1,2412 +3,3% EUR/JPY 131,18 -0,05% 131,21 131,47 -3,0% EUR/CHF 1,1659 +0,12% 1,1650 1,1637 -0,4% EUR/GBP 0,8957 +0,20% 0,8946 1,1187 +0,7% USD/JPY 105,69 +0,03% 105,68 105,93 -6,2% GBP/USD 1,3858 -0,28% 1,3877 1,3886 +2,6% Bitcoin BTC/USD 10.649,60 -1,8% 10.557,40 11.017,50 -22,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nachdem der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Gary Cohn, seinen Rücktritt eingereicht hatte, ist es am Mittwoch an den meisten Börsen in Ostasien und Australien nach unten gegangen. Der Wirtschaftsberater hatte sich stets gegen die von Trump geplanten Strafzölle auf Stahl und Aluminium ausgesprochen. Sein Rücktritt wurde daher dahingehend interpretiert, dass er sich in dieser Frage nicht durchsetzen konnte und deshalb das Handtuch geworfen habe. Damit erhielt die Furcht vor einem Handelskrieg neue Nahrung. Dennoch hielten sich die Verluste an den asiatischen Börsen in vielen Fällen noch in Grenzen. Ein Gegengewicht könnte hier die Annäherung zwischen Nord- und Südkorea gebildet haben. Der Abgang Cohns hinterließ auch am Devisenmarkt Spuren. Der Dollar gab auf breiter Front nach. Gleichzeitig profitierte als Krisenwährung in politisch und wirtschaftlich turbulenten Zeiten beliebte Yen. Aktien der Ölbranche und anderer rohstoffnaher Sektoren gerieten unter Druck. In Hongkong fielen CNOOC um 2,1 Prozent und Sinopec um 1,4 Prozent. Der Kurs der japanischen Inpex sank um 0,6 Prozent. In Sydney büßten Oil Search 1,4 Prozent ein und Woodside Petroleum 0,7 Prozent. Die Kurse der Bergbaukonzerne Rio Tinto und BHP Billiton gaben um je 1,0 Prozent nach.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten zur Wochenmitte auf der Stelle. Das Anleiheankaufprogramm der EZB für Unternehmensanleihen (CSPP) wirkt sich nach Aussage der Strategen der DZ Bank unverändert unterstützend auf das Renditeniveau von Unternehmensanleihen aus. Weder aus den aktuellen Bestands- und Bewegungsdaten des CSPP noch aus der Erwartung etwas niedrigerer zukünftiger Ankäufe lasse sich ein dauerhaft negativer Impuls für die Risikoaufschläge von Unternehmensanleihen ableiten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer und BASF verhandeln exklusiv über Gemüsesaatgutgeschäft

Der Pharma- und Chemiekonzern Bayer befindet sich in exklusiven Gesprächen über den Verkauf seines gesamten Gemüsesaatgutgeschäfts an den Chemiekonzern BASF. Die Abgabe des Gemüsesaatgutgeschäfts gehört zu den Zugeständnissen, die Bayer den Wettbewerbsbehörden angeboten hat, um die 62,5 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto durchzubringen. Die EU-Kommission hatte die Prüffrist für die Übernahme zuletzt bis zum 5. April verlängert.

Bankenverband sieht deutsches Wirtschaftswachstum bei 2,4 Prozent

Die deutschen privaten Banken sehen die Wirtschaft in einem anhaltenden Aufschwung. Für Deutschland prognostizieren sie in ihrer neuen Konjunkturvorhersage in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent. 2019 wird das Niveau nach ihrer Erwartung etwas geringer ausfallen, aber immer noch bei 1,9 Prozent liegen.

Conti will 48-Volt-Batteriesysteme in China mit Partner fertigen

Continental wird künftig mit einem Partner in China 48-Volt-Batteriesysteme fertigen und diese auch nach Europa exportieren. Der Autozuliefer hat eigenen Angaben zufolge ein entsprechendes Gemeinschaftsunternehmen mit der Sichuan Chengfei Integration Technology (CITC) gegründet. Die beiden Unternehmen wollen zunächst Batteriesysteme entwickeln. Conti hält mit 60 Prozent die Mehrheit an dem Joint Venture, das im Sommer das operative Geschäft starten soll.

Moody's bestätigt SAP mit "A2/P-1" - Ausblick stabil

Die Ratingagentur Moody's hat die Bonitätsbewertung des Software-Konzerns SAP mit langfristig "A2" und kurzfristig "P-1" bestätigt. Der Rating-Ausblick ist stabil. Moody's Investors Service erklärte, die Bonitätseinstufung der SAP SE fuße auf der führenden Position des DAX-Konzerns bei Software für Firmenkunden, einem diversifizierten Kundenstamm sowie der vorhersehbaren und profitablen Entwicklung der Support- und Cloud-Erlöse, die im vergangenen Jahr 63 Prozent zum Konzernumsatz beigesteuert haben.

Axel Springer schlägt Knobloch und Karp neu für Aufsichtsrat vor

In den Aufsichtsrat von Medienkonzern Axel Springer ziehen zwei neue Mitglieder ein. Der Hauptversammlung am 18. April sollen Iris Knobloch und Alexander Karp als künftige neue Mitglieder vorgeschlagen werden, teilte der Konzern mit Sitz in Berlin mit. Der 56-jährige Bill Ford und Rudolf Knepper scheiden aus dem neunköpfigen Gremium aus.

Cewe Stiftung will für 2017 höhere Dividende von 1,85 Euro zahlen

Der Fotodienstleister Cewe will für das vergangene Jahr eine höhere Dividende zahlen. Aktionäre sollen für 2017 eine Dividende von 1,85 Euro je Aktie erhalten nach 1,80 Euro für das Jahr 2016. Sollten der Aufsichtsrat auf seiner Bilanzsitzung am 15. März und die Hauptversammlung am 6. Juni dem Dividendenvorschlag zustimmen, wäre es die neunte Dividendenerhöhung in Folge.

Dic Asset stockt Unternehmensanleihe um 50 auf 180 Mio EUR auf

Das Immobilienunternehmen Dic Asset stockt eine Unternehmensanleihe aus dem Jahr 2017 auf. Wie das in Frankfurt ansässige SDAX-Unternehmen mitteilte, will es seine im Juli vergangenen Jahres begebene Anleihe im Rahmen einer Privatplatzierung um 50 Millionen auf 180 Millionen Euro aufstocken. Die Fälligkeit der Anleihe zum 11. Juli 2022 bleibt davon ebenso unberührt wie alle anderen Bedingungen.

Schaeffler erzielt Rekordgewinn und erhöht Dividende

Der Autozulieferer Schaeffler hat den Nettogewinn im vergangenen Jahr deutlich erhöht und lässt daran auch die Aktionäre teilhaben. Die Dividende soll um 5 Cent auf 0,55 Euro je Vorzugsaktie erhöht werden, teilte das Unternehmen anlässlich der Bilanzpressekonferenz mit. Die Ausschüttungsquote steige leicht auf 35 Prozent von 34 Prozent. Das Nettoergebnis steigerte die Schaeffler AG um 14 Prozent auf den Rekordwert von 980 Millionen Euro.

Wintershall will Umsatz und Gewinn auch 2018 deutlich steigern

Nach der massiven Steigerung des operativen Gewinns im abgelaufenen Jahr rechnet der Öl- und Gasproduzent Wintershall auch für 2018 mit einer deutlichen Steigerung von Umsatz und bereinigtem EBIT. Basis dafür soll neben dem weiter steigenden Ölpreis die Ausweitung der Förderung sein.

Wintershall will auch nach DEA-Fusion das Ertragsniveau halten

Wintershall-Chef Mario Mehren will seine Ansprüche an profitables Wachstum auch nach der geplanten Fusion mit dem Wettbewerber DEA nicht herunterschrauben. Das Unternehmen aus Hamburg gilt im Vergleich zur Kasseler BASF-Tochter als weniger profitabel. "Wir wollen das Ertragsniveau nicht verwässern", sagte Mehren. Es sei aber noch zu früh, um darüber zu sprechen, wie genau das zu bewerkstelligen sei.

Rolls-Royce macht 2017 wieder ordentlich Gewinn

Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce hat im vergangenen Jahr auf Vorsteuerbasis wieder schwarze Zahlen geschrieben. Wie die Rolls-Royce Holdings plc mitteilte, verdiente sie 2017 vor Steuern 4,9 Milliarden Pfund (umgerechnet rund 5,48 Milliarden Euro), nachdem im Jahr 2016 noch ein Vorsteuerverlust von 4,64 Milliarden Pfund angefallen war. Der viel beachtete um Einmalaufwendungen und Wechselkurseffekte bereinigte Vorsteuergewinn kletterte um 31 Prozent auf 1,07 Milliarden Pfund.

RTL mit schwächerem Wachstum im Schlussquartal - Dividende stabil

Der Medienkonzern RTL hat seinen Umsatz trotz eines schwächeren Schlussquartals und schwieriger TV-Werbemärkte im vergangenen Jahr gesteigert. Beim operativen Ergebnis legte die Bertelsmann-Tochter einen Rekordwert vor, getrieben vom wichtigen Geschäftsbereich RTL Deutschland, dem Produktionsgeschäft und einem einmaligen Sondereffekt. Die Aktionäre bekommen wie im Vorjahr eine Gesamtdividende von 4,00 Euro.

Thomas Cook und LMEY Investments gründen Joint Venture

Der britische Touristikkonzern Thomas Cook und der schweizerische Hotel-Immobilienentwickler LMEY Investments haben ein Gemeinschaftsunternehmen ins Leben gerufen, dass auf Vermögenswerte von rund 150 Millionen Pfund kommt. Die Beteiligungsverhältnisse an dem Joint Venture namens Thomas Cook Hotel Investments seien paritätisch aufgeteilt, teilten die Briten mit. Das Joint Venture soll sich auf den Erwerb von Hotelimmobilien in den wichtigsten Zielmärkten von Thomas Cook konzentrieren.

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.