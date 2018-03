Bad Marienberg - Die Bundesbank hat in Berlin gemeinsam mit Vertretern der deutschen Finanzwirtschaft den Startschuss für den "Digitalen Finanzbericht" (DiFin) gegeben. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Deutschen Bundesbank: Ab April 2018 können Unternehmen ihre Jahresabschlüsse und andere Finanzberichte in einem bundesweit einheitlichen Standard elektronisch an ihre Banken und Sparkassen übermitteln.

Den vollständigen Artikel lesen ...