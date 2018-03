Bad Marienberg - Urlaub in Deutschland ist beliebt wie nie, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Die Zahl der Hotelübernachtungen stieg 2017 auf einen neuen Höchststand. Bundeskanzlerin Merkel eröffnete die diesjährige Internationale Tourismus-Börse in Berlin.

Den vollständigen Artikel lesen ...