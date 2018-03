Mainz (ots) -



Sonntag, 11. März 2018, 21.00 Uhr, 3sat Erstausstrahlung



Mit provokanten Texten und bösen Reimen erobert die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart die Bühne. Ihr erstes Soloprogramm "Als ob Sie Besseres zu tun hätten" zeigt 3sat am Sonntag, 11. März 2018, 21.00 Uhr, in Erstausstrahlung. Im Februar 2018 wurde sie für dieses Programm mit dem Förderpreis der Stadt Mainz ausgezeichnet, der im Rahmen des Deutschen Kleinkunstpreises vergeben wird.



Mit einer extravaganten Kurzhaarfrisur und ebensolchen Outfits inszeniert sich Lisa Eckhart als Kunstfigur, die einem Salon der 1920er-Jahre entsprungen scheint. Die 25-Jährige, die über Poetry Slam zum Kabarett gekommen ist, widmet sie sich in ihren Programm mit geschliffen-maliziösen Texten den Besonderheiten des deutsch-österreichischen Verhältnisses, den Tücken der Kommunikation und den Vorzügen der Massentierhaltung: warum denn glückliche Tiere essen, wo doch die in den Fleischfabriken eh dringend sterben wollen?



