07.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Strabag Real Estate (SRE) und die Erste Group Immorent (EGI), die Immobilientochter der Erste Group, werden die beiden nächsten Bauphasen beim erfolgreichen Projekt silo offices in Wien Liesing gemeinsam weiterentwickeln. Nach dem Erfolg von silo one werden EGI und SRE gemeinsam mehr als 20.000 m2 an Büronutzfläche in den zwei Bauphasen silo plus und silo next errichten. Das Grundkonzept für beide Gebäude ist wie schon bei silo one ein Niedrigenergiehaus mit ÖGNI-Zertifizierung...

