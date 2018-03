Den Blackberry Messenger nutzt kaum noch jemand - trotzdem will der kanadische Konzern damit noch Geld verdienen: Er verklagt Facebook.

Blackberry prägte eine Ära: Wer in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren etwas auf sich hielt, hatte so ein Mobiltelefon mit Minitastatur in der Tasche. E-Mails und Nachrichten waren immer dabei, ließen sich binnen Sekunden beantworten - das Prinzip übte eine solche Anziehungskraft aus, dass die Geräte den Spitzennamen "Crackberry" trugen, benannt nach einer Droge, die schnell süchtig macht.

Davon ist nicht viel geblieben. Blackberry baut keine Smartphones mehr und konzentriert sich auf Software. Die Geräte mit dem Beerenlogo stammen vom chinesischen Konzern TCL, der dafür im Dezember 2016 die Lizenz gekauft hat. Doch das kanadische Unternehmen will weiterhin vom alten Geschäft profitieren - mit seinen Patenten. Jüngstes Beispiel: Am Dienstag reichte es bei einem Bundesgericht in Los Angeles Klage gegen Facebook ein.

Der Smartphone-Pionier wirft dem Internetdienst vor, mit seinem sozialen Netzwerk sowie seinen Tochterfirmen WhatsApp und Instagram sieben Patente zu verletzen. Diese seien ursprünglich beispielsweise im Blackberry Messenger, kurz BBM, zum Einsatz gekommen, einem Vorgänger von heutigen Messaging-Diensten. Dem Schritt seien jahrelange Verhandlungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...