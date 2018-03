Du hast sicher mitbekommen, dass US-Präsident Donald (Trump) Stahlimporte mit hohen Strafzöllen belegen will. Die Voestalpine AG wird davon zwar nicht so stark betroffen sein. Wie du vielleicht weißt, macht der heimische Stahlkonzern zwei Drittel der US-Umsätze von rund einer Milliarde Euro als lokaler Erzeuger in den USA. Trotzdem ist Voestalpine-Sprecher Peter (Felsbach) auf Twitter in einen Dialog ...

Den vollständigen Artikel lesen ...