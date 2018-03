Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU hofft auf Verschonung bei geplanten US-Zöllen auf Stahl

Die Europäische Union droht der US-Regierung mit Vergeltung und will damit eine Verschonung bei den angekündigten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium erreichen. "Wir hoffen, dass die EU als Sicherheitspartner von den Zöllen ausgenommen wird", sagte EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström in Brüssel. Ein Handelskrieg kenne keine Gewinner, mahnte die Schwedin. "Protektionismus ist nie die richtige Antwort", legte sie nach.

Zypries warnt vor Handelskrieg: "Die Situation ist ernst"

Der Abgang von Wirtschaftsberater Gary Cohn aus dem Weißen Haus macht aus der Sicht der Bundesregierung einen Handelskrieg wahrscheinlicher. Cohn galt als einer der letzten Fürsprecher für freien Handel in der Umgebung von US-Präsident Donald Trump. "Fürsprecher hierfür in der US-Administration sind sehr wichtig. Insofern stimmen mich die aktuellen Signale aus den USA sorgenvoll", erklärte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD).

Ifo-Chef Fuest fordert maßvolle Antwort der EU im Handelskonflikt

Der Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hat europäische Strafzölle für US-Produkte als Reaktion auf Strafzölle der USA befürwortet, jedoch vor einer Überreaktion gewarnt. "Ich denke, die EU muss jetzt etwas tun", sagte er. "Man sollte allerdings maßvoll antworten", forderte er. "Man sollte es nicht übertreiben." Konkret schlug er Zölle für Motorräder oder Jeans vor, die ein kleines Segment des Marktes darstellten. "Es ist wichtig, dass man da nicht übers Ziel hinausschießt, denn man will das Ganze ja nicht anheizen", sagte der Ökonom.

Eurozone-BIP von Außenhandel und Konsum angetrieben

Die Wirtschaft im Euroraum ist im vierten Quartal 2017 kräftig gewachsen. Positive Wachstumsimpulse kamen vom Außenhandel, Konsum und Investitionen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent. Die zweite Schätzung am 14. Februar wurde damit - wie von Volkwirten erwartet - bestätigt.

VÖB-Volkswirte: EZB könnte Einlagenzins vor Hauptrefisatz anheben

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihren Einlagenzins nach Einschätzung der Volkswirte der im Bundesverband öffentlicher Banken (VÖB) versammelten Banken vor dem Hauptrefinanzierungssatz anheben. "Eine erste Anhebung des Leitzinses rückt frühestens ab Jahsmitte 2019 ins Blickfeld, möglicherweise könnte der Einlagenzins für Banken aber schon zuvor aus dem negativen Bereich angehoben werden", erklärte der VÖB anlässlich seiner aktuellen Zinsprognose.

NordLB: EZB streicht Easing Bias erst im Juni

Die NordLB geht davon aus, dass sich die Europäische Zentralbank (EZB) viel Zeit bei der Normalisierung ihrer Geldpolitik nehmen wird. Volkswirt Jens Kramer sagte bei der Vorstellung des Zinsausblickes seines Hauses in Frankfurt, die EZB werde ihre Aussage, ihre Anleihekäufe notfalls noch auszuweiten, erst im Juni aus dem geldpolitischen Statement streichen.

BayernLB: EZB-Anleihenachfrage steigt im Frühjahr

Die BayernLB rechnet damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Forward Guidance zum Tempo ihrer Anleihekäufe und zur weiteren Entwicklung des Leitzinses im Juni ändern wird. Dabei wird ihr laut BayernLB zupass kommen, dass im Frühling die Anleihenachfrage des Eurosystems wegen der dann anstehenden Reinvestition von Fälligkeiten zunehmen wird.

IMK mahnt zu Vorsicht bei der Zinswende

Das gewerkschaftsnahe Wirtschaftsforschungsinstitut IMK hat die Europäische Zentralbank dazu aufgefordert, "Vorsicht bei der Zinswende" walten zu lassen. Eine kräftige Zinserhöhung sei von der EZB in absehbarer Zeit nicht zu erwarten, erklärte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung in einer geldpolitischen Analyse. Auch eine deutliche Aufwertung des Euros werde sie nicht zulassen, schrieben die Studienautoren Silke Tober und Thomas Theobald.

Bundesbank lehnt "klimaorientierte" Bankaufsicht ab

Die Bankenaufsicht in Europa sollte nach Aussage von Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret den Umgang der Banken mit einer Dekarbonisierung der Wirtschaft zwar begleiten, sie muss dabei aber an ihren normalen Aufsichtsprinzipien festhalten. "Uns ist wichtig: Die Förderung des 'grünen Wandels' darf nicht durch die Hintertür über Finanzmarktregulierung und Bankenaufsicht erfolgen", sagte Dombret laut vorab verbreitetem Redetext zur Eröffnung des Bundesbank-Symposiums "Bankenaufsicht im Dialog" in Frankfurt.

Bankenverband sieht Wirtschaft in "konjunktureller Komfortzone"

Die deutschen privaten Banken sehen die Wirtschaft in einem anhaltenden Aufschwung. Für Deutschland prognostizieren sie in ihrer neuen Konjunkturvorhersage in diesem Jahr ein reales wie kalenderbereinigtes Wirtschaftswachstum von 2,4 Prozent. 2019 wird das Niveau nach ihrer Erwartung etwas geringer ausfallen, aber immer noch bei 1,9 Prozent liegen. "Damit würde die deutsche Wirtschaft auch im nächsten Jahr in der konjunkturellen Komfortzone bleiben", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Christian Ossig.

DZ Bank erwartet leichte Wachstumsverlangsamung in Deutschland

Die DZ Bank rechnet damit, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland in den nächsten beiden Jahren nur langsam abschwächen wird - auf real 2,2 und 2,0 Prozent in den Jahren 2018 und 2019 - von 2,3 Prozent im Jahr 2017. Als einen Beleg hierfür betrachtet die DZ Bank den Rückgang der Erwartungskomponente des Ifo-Index in den vergangenen Monaten.

VCI hebt nach starkem Jahresendspurt Prognose für 2018 an

Die deutsche Chemieindustrie hat nach einem besonders starken vierten Quartal im vergangenen Jahr noch besser abgeschnitten als zuletzt erwartet. Auch im laufenden Jahr seien die Aussichten für das Chemiegeschäft außerordentlich gut, teilte der Verband der Chemischen Industrie (VCI) mit, und hob angesichts eines soliden Aufschwungs der Weltwirtschaft seine Prognose für 2018 an.

Steuerreform befeuert höchstes Fusionsfieber seit dem Jahr 2000

Die Steuerreform in den USA und das Wirtschaftswachstum verleiten US-Unternehmen dazu, viel Geld für Übernahmen und Aktienrückkäufe auszugeben. Doch manch eine dieser Transaktionen erfolgt zu atemberaubend hohen Kurs-Gewinn-Verhältnissen. Daher wären viele Konzerne und deren Anleger gut beraten, so lange abzuwarten, bis sich der momentane Boom gelegt hat.

EZB teilt bei Dollar-Tender 62 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen wie in der Vorwoche 62 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. Der Tender hat einen Festzinssatz von 1,92 (zuvor: 1,92) Prozent.

Ifo Institut gegen Erhöhung des Kindergeldes

Das Ifo Institut für Wirtschaftsforschung hat die im Koalitionsvertrag angekündigte Erhöhung des Kindergeldes kritisiert. "Der Nutzen ist, gemessen an den familienpolitischen Zielen, nach heutigem Erkenntnisstand klein, und die Kosten sind unverhältnismäßig hoch", erklärte der Leiter des Ifo-Zentrums für Arbeitsmarkt- und Bevölkerungsökonomik, Helmut Rainer.

EuGH stärkt Fluggastrechte bei verspäteten Umsteigeflügen

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die Rechte von Fluggästen gestärkt, die Flugverspätungen bei Umsteigeflügen innerhalb der EU mit verschiedenen Airlines erleiden mussten. Die Kunden können Ausgleichszahlungen wegen Flugverspätung wahlweise an ihrem Abflugs- oder Ankunftsort geltend machen, wenn die Fluggesellschaft, die die Verspätung verursachte, ihren Sitz in der EU hat, entschied der EuGH in drei am Mittwoch in Luxemburg verkündeten Urteilen.

+++ Konjunkturdaten +++

Türkische Zentralbank lässt Leitzins bei 8,00%

Schweiz/SNB: Währungsreserven Feb 732,8 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Jan 732,0 Mrd CHF

China/Währungsreserven Feb 3,134 Bill USD (Jan: 3,161 Bill USD)

China/Währungsreserven Feb sanken um 26,98 Mrd USD zum Vormonat

Taiwan Verbraucherpreise Feb +2,19% gg Vorjahr (PROG +1,8%)

Taiwan Exporte Feb -1,2% gg Vorjahr (PROG +7,4%)

Taiwan Importe Feb +0,9% gg Vorjahr (PROG +8,5%)

Taiwan Handelsbilanz Feb Überschuss 2,92 Mrd USD (PROG Überschuss 3,5 Mrd USD)

US/MBA Market Index Woche per 2. März +0,3% auf 384,1 (Vorwoche: 382,9)

US/MBA Purchase Index Woche per 2. März -0,5% auf 238,3 (Vorwoche: 239,4)

US/MBA Refinance Index Woche per 2. März +1,5% auf 1.185,7 (Vorwoche: 1.168,5)

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2018 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.