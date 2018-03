Die Aktie der Deutschen Lufthansa kann heute kräftig an Wert aufsatteln und schraubt sich mit einem Kursgewinn von über 3% an die Spitze des Dax. Die Titel der Kranich-Airline haben am Mittwoch von einer Kaufempfehlung der Citigroup profitiert. Das kurzfristige Wachstumspotenzial der Fluggesellschaft ist laut dem Analysten James Ainley nicht ausreichend in den Kurs eingepreist....

Den vollständigen Artikel lesen ...