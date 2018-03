Das Unternehmen sponsert und unterstützt die weltweiten WTOKF-Aktivitäten, da Karate bei den nächsten Olympischen Sommerspielen vertreten sein wird

SANFORD, Michigan, 7. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPIL HOLDING (das "Unternehmen") (OTC Pink:HPIL) gab heute bekannt, dass das Unternehmen durch seine Vereinbarung mit der World Traditional Okinawa Karate Federation (WTOKF), dem Weltverband für Karate, weiterhin eine starke und beiderseits vorteilhafte Beziehung mit der WTOKF durch Sponsoring und Unterstützung zahlreicher weltweiter Aktivitäten, die mit der WTOKF in Zusammenhang stehen, unterhält.

Im Laufe des Jahres 2018 stehen eine Reihe von Großereignissen auf dem Programm, unter anderem Folgende: Das INTERNATIONALE KARATE-GASSHUKU in Luzern, Schweiz, und die KARATE-EUROPAMEISTERSCHAFT 2018 in Rom, Italien - diese Aktivitäten werden auch von HPIL HOLDING als offizieller Sponsor der WTOKF unterstützt. In der Vergangenheit war die WTOKF für die erfolgreiche Organisation von 13 Europameisterschaften, 7 Weltmeisterschaften mit jährlichen Trainingseinheiten und internationalen Karate-Seminaren (Gasshuku) verantwortlich.

Die WTOKF ist ein international anerkannter Weltverband mit 84 angeschlossenen Mitgliedsländern weltweit und eingetragenem Sitz in 8834 Schindellegi, Etzelblickstrasse 1, Schweiz.

Die Aufgaben der WTOKF bestehen darin, Karate kontinuierlich zu verbessern, die Idee der vereinenden, erzieherischen, kulturellen und humanitären Werte des Karate insbesondere durch die Unterstützung von Jugend- und Entwicklungsprogrammen zu fördern, eigene internationale Wettbewerbe zu organisieren, Regeln und Vorschriften festzulegen sowie deren Umsetzung durch entsprechende Kontrollen sicherzustellen.

Darüber hinaus ist der Fokus der WTOKF auch darauf gerichtet, Karate-Aktivitäten und -Events in den einzelnen Mitgliedsländern ins Leben zu rufen, um die Zahl der aktiven Sportler und letztlich auch den Ausbildungsstand der einzelnen WTOKF-Mitgliedsorganisationen dauerhaft zu erhöhen.

Bei all diesen Karate-Aktivitäten und -Events wird die WTOKF von HPIL HOLDING unterstützt.

"Auf der Grundlage der bestehenden Vereinbarung sind große Entwicklungsvorhaben und gemeinsame Projekte geplant", sagte Hanshi Ionel Bara, President der World Traditional Okinawa Karate Federation. "Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit für beide Seiten von Vorteil ist, da wir unsere Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten im Jahr 2018 weiter ausbauen werden. Wir sind dankbar für die Unterstützung und das Sponsoring von HPIL HOLDING als offizieller Sponsor der World Traditional Okinawa Karate Federation (WTOKF)."

Bara fügte hinzu: "Unsere Zusammenarbeit mit HPIL HOLDING war von Beginn an erfolgreich, vor allem dank HPILs Chairman und CEO Nitin Amersey, dessen langjährige Erfahrung in der Unternehmensführung, im internationalen Handel und Marketing sowie in der Markenbildung wesentlich zum Erfolg der WTOKF beitrug."

Bara sagte, dass die WTOKF auf alle Karate-Organisationen und -Verbände weltweit und auf alle Kampfsporttreibende zähle, um endlich den Traum aller Karateka zu verwirklichen, dass Karate als olympische Sportart bei den bevorstehenden Olympischen Sommerspielen 2020 in Tokio, Japan, anerkannt wird.

HPIL hat auf dem US-Markt eine Lizenzvereinbarung über die Verwendung des WTOKF-Logos und der Marke geschlossen und sucht weltweit Lizenznehmer für Karate- und andere Bekleidung und Produkte.

