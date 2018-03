In den vergangenen beiden Jahren lag die Wachstumsrate einer aktuellen Studie des Beratungsunternehmens Macrom zufolge jeweils bei mindestens 40 Prozent. Dem Boom sind viele Hersteller nicht mehr gewachsen, andere müssen wegen der wachsenden internationalen Konkurrenz in Deutschland neue Märkte erschließen.In den vergangenen zwei Jahren hat der deutsche Markt für Photovoltaik-Heimspeicher stark zugelegt. So wuchs er zwischen 2015 und 2016 um mehr als 40 Prozent, im Folgejahr sei das Wachstum noch einmal deutlich größer ausgefallen, wie es in einer Studie von Macrom heißt, die am Mittwoch veröffentlicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...