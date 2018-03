BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschafts-Staatssekretär Matthias Machnig setzt im Handelsstreit mit den USA auf Verhandlungen mit den Amerikanern. "Ein Handelskrieg sollte vermieden werden, den kann niemand gewinnen", sagte Machnig am Mittwoch in Berlin. Es gehe darum, miteinander sachlich und vernünftig zu reden. "Ich hoffe, dass diese Chance besteht und es zur Einsicht in Amerika kommt." Es bestehe dazu Kontakt von Seiten der Bundesregierung zum Weißen Haus. An einer Eskalation könne niemand ein Interesse haben.

Den Rücktritt von Donald Trumps oberstem Wirtschaftsberater Gary Cohn bezeichnete Machnig als "kein gutes Zeichen". Cohn galt als ausgleichende Stimme im Weißen Haus.

US-Präsident Trump hatte vergangene Woche Strafzölle in Höhe von 25 Prozent für Stahlimporte und 10 Prozent für Aluminiumimporte ins Spiel gebracht. Die durchschnittlichen Einfuhrabgaben beim US-EU-Warenhandel liegen deutlich darunter. Die EU-Kommission zweifelt die Rechtmäßigkeit der angekündigten Strafzölle an und erwägt Gegenmaßnahmen./hoe/DP/jha

