NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Stifel hat Netflix von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 283 auf 325 US-Dollar angehoben. Dies geht aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts hervor. Gemäß der Einstufung "Hold" erwartet Stifel in den nächsten 12 Monaten eine Gesamtrendite der Aktie (prozentuale Kursveränderung plus Dividende) zwischen minus 5 und plus 10 Prozent./ag/mis

Datum der Analyse: 06.03.2018

ISIN US64110L1061

AXC0174 2018-03-07/14:06