Die syrische Armee geht verstärkt gegen die Rebellen in Ost-Ghuta vor. Die UN spricht von widerlichen Angriffen auf Zivilisten.

Syrische Regierungskräfte haben ihren Kampf um die Rebellenhochburg Ost-Ghuta bei Damaskus intensiviert. Die Luftwaffe bombardierte am Mittwoch die Stadt Mesraba in dem Versuch, das Gebiet zu teilen. Das staatliche Fernsehen berichtete, mit dem Angriff solle ein Vormarsch der Bodentruppen vorbereitet werden.

Nach Erkenntnissen der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden zusätzliche 700 Kämpfer regierungstreuer Milizen an der Front zusammengezogen. In den vergangenen Tagen hätten Regierungstruppen etwa 45 Prozent des Gebietes erobert. Die UN bezweifelten die rechtliche und die moralische Grundlage für die Angriffe. Das von islamistischen Gruppen kontrollierte Ost-Ghuta ist die letzte Rebellenhochburg in der Nähe der Hauptstadt.

In Live-Übertragungen des staatlichen Fernsehens waren große Rauchwolken über Mesraba zu sehen. Zugleich war ...

