BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Auslandsreisen wird laut einer Branchenprognose in diesem Jahr um rund 5 Prozent zunehmen. Das wäre ein etwas geringerer Anstieg als 2017. Im vergangenen Jahr wurden demnach global 1,152 Milliarden Auslandsreisen gezählt, ein Plus von 6,5 Prozent im Vergleich zu 2016. Dies geht aus dem World Travel Monitor 2017/2018 hervor, der am Mittwoch auf der Reisemesse ITB in Berlin vorgestellt wurde.

Das bedeute innerhalb eines Jahres 81 Millionen mehr Reisen über die Grenzen des eigenen Landes hinweg - eine Zahl, die der Bevölkerung Deutschlands entspreche, sagte der Geschäftsführer der Beratungsgesellschaft IPK International, Rolf Freitag. Die IPK-Studie wird seit 30 Jahren jährlich veröffentlicht. Sie basiert auf der Befragung von rund 500 000 Reisenden in etwa 60 Ländern.

Freitag sprach von einem "fantastischen globalen Reisejahr" 2017, was angesichts der Furcht vor Terroranschlägen so nicht erwartet worden sei. Die Sorge über den Terrorismus habe abgenommen. In der Befragung gaben 63 Prozent der Reisenden an, dieser habe keinen Einfluss auf die Auswahl ihres Ziels. 13 Prozent wollten wegen der Terrorgefahr nicht ins Ausland reisen, und 24 Prozent sagten, sie wollten anders als geplant in Länder fahren, die sie als "sicherer" ansähen.

Gemessen an der Zahl der Reisenden lagen erstmals die Chinesen auf Platz eins, dicht gefolgt von den US-Amerikanern. Auf Platz drei landeten die Deutschen, dahinter die Briten und Franzosen. Topziele internationaler Gäste waren Spanien, die USA, Deutschland, Frankreich und Italien./brd/DP/jha

ISIN DE0008232125 DE000TUAG000 FR0000031122 GB00B1VYCH82 GB00B7KR2P84

AXC0177 2018-03-07/14:14