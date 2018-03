Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Die Wiener Börse startet ein Joint-Venture und beteiligt sich an Limeyard, einem Finanztechnologieunternehmen spezialisiert auf globale Indizes mit Sitz in der Schweiz. Limeyard habe innovative Index-Konzepte in der Pipeline, der Indexanbieter wurde von einem Branchenexperten-Team gegründet und betreibt Büros in New York, Paris, Zürich und jetzt netterweise auch in Wien. Über die Einzelheiten und den Preis der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Ich bin jedenfalls überzeugt, dass eine Reihe neuer Index-Underlyings für Finanzprodukte wie Zertifikate, Optionsscheine, Anleihen und ETFs kommen wird. Das mit den Zertifikaten passt perfekt, denn während das gerade fertige...

