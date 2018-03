Der GBP/USD blieb zur Mitte des europäischen Handels im Verlust und so findet der Handel am unteren Ende der Tagesrange statt. Das Paar kämpft darum seine positive Dynamik über die 1,3900 auszubauen, so dass es nach der 4-tägige Gewinnserie zu einer Verschnaufpause kommt. Die Brexit Unsicherheit treibt die GBP Bullen in die defensive, während es auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...