Wien - In der Geschäftsführung von Nomura Asset Management Deutschland kommt es zu personellen Veränderungen, so die Experten von "FONDS professionell".Zum 1. April 2018 übernehme Magnus Fielko die Position des CEO der Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH. Fielko sei bereits seit vielen Jahren als Geschäftsführer für Nomura Asset Management Deutschland tätig und folge in seiner neuen Aufgabe Andreas Körner, der neben seiner Rolle als CEO ebenfalls als Geschäftsführer für den Bereich Marketing für das Unternehmen tätig gewesen sei. Körner habe sich nach 15 Jahren erfolgreicher Tätigkeit für Nomura Asset Management in Frankfurt und London dazu entschieden, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Darüber berichte die Gesellschaft per Aussendung.

