Auch in diesem Jahr bietet das AssCompact Gewerbe-Symposium eine große Bandbreite an Fachvorträgen. Die Themen reichen von Vorteilen der Digitalisierung in der Gewerbeversicherung über Managerhaftung im Mittelstand bis hin zum versicherten Transport von Gütern oder der Kautionsversicherung als Finanzierungsprodukt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...