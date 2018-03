Der katalanische Parlamentspräsident Torrent hat sich mit deutschsprachigen Führungskräften getroffen. Die kritisieren den Separatisten heftig.

Eigentlich sollte es ein ganz gewöhnliches Treffen zwischen Politik und Unternehmern sein, so wie sie der Kreis der deutschsprachigen Führungskräfte in Barcelona regelmäßig organisiert. Doch das Treffen mit dem neuen Parlamentspräsidenten Roger Torrent von der separatistischen Partei ERC endete in einem Eklat, der am heutigen Dienstag ganz Spanien bewegt.

Einige der anwesenden Unternehmer nutzten das Treffen, um sehr deutlich ihren Unmut mit den katalanischen Unabhängigkeitskämpfern zum Ausdruck zu bringen. Die Separatisten hätten allein auf der Basis von Lügen ihre Stimmen errungen und der Region sehr geschadet, wetterte ein Unternehmer. "Ich bin dafür, dass sie alle ins Gefängnis gehen", sagte er - und erntete Applaus.

Derzeit sitzen vier Unabhängigkeitsbefürworter in U-Haft - ihnen wird unter anderem Rebellion vorgeworfen. Die katalanischen Separatisten hatten im vergangenen Oktober ein illegales Referendum über die Abspaltung der Region von Spanien organisiert und einige Wochen später die unabhängige Republik Katalonien ausgerufen. Rund 3000 Unternehmen haben ihre Zentralen in andere Regionen des Landes verlagert.

Kurz vor Weihnachten wählten die Katalanen erneut ein Parlament. Wieder gewannen die Separatisten die Mehrheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...