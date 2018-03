Stuttgart (ots) - Vom 8. bis 10. Oktober 2018 findet eine neue Ausgabe des new.New Festival zum Thema "Intelligence X.0" in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart statt. Einer der Höhepunkte ist erneut der CODE_n CONTEST. Die Bewerbungsphase für die Teilnahme läuft vom 7. März bis 13. Mai 2018.



Beyond Reality, Machine Intelligence, Cryptographic Trust - in diesem Jahr dreht sich beim new.New Festival alles um das Thema künstliche Intelligenz. Die Veranstaltung widmet sich nachhaltigen Technologietrends und damit den Chancen der digitalen Transformation. Highlight des Festivals ist der internationale Start-up CONTEST. 50 ausgewählte Finalisten erhalten über alle drei Tage einen kostenfreien Stand auf dem new.New Festival. Dadurch haben die Start-ups die Möglichkeit, potenziellen Kunden und Kooperationspartnern ihre Geschäftsmodelle zu präsentieren. Eine VIP-Jury wählt die Sieger der Kategorien "Best Business Modell", "Best Tech Innovation", "Industry Disruptor" sowie den Gesamtsieger. Die CODE_n Awards sind insgesamt mit 30.000 Euro dotiert.



Neben der Vorstellung wegweisender neuer Geschäftsmodelle und digitaler Innovationen bietet das Festival noch weitere spannende Programmpunkte: So können die Teilnehmer bei interaktiven Workshops und Vernetzungsformaten selbst aktiv werden und sich von anderen Vordenkern inspirieren lassen. Etablierten Unternehmen werden darüber hinaus individuelle Partnermöglichkeiten angeboten, um ihre Innovationsaktivitäten voranzutreiben.



Für 2018 sind das Land Baden-Württemberg, die Stadt Stuttgart und das IT-Unternehmen GFT Technologies bereits als Partner des new.New Festivals bestätigt. Drei Tage lang wird die Landeshauptstadt damit zum Hotspot für branchenübergreifende Innovationen und Treffpunkt für mehr als 10.000 Pioniere aus Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft.



Über CODE_n



CODE_n ist ein branchenübergreifender Innovationshub für Entrepreneure, ambitionierte Gründer und etablierte Unternehmen. Im Fokus steht die Förderung neuer, nachhaltiger digitaler Geschäftsmodelle. www.code-n.org www.newnewfestival.com



Pressekontakt: Iulia Baidac | Lena Gaede CODE_n Communications Tel.: +49 711 219 505-91 E-Mail: press@code-n.org