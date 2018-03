Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb . Erst in der Vorwoche hatte ich berichtet, dass sowohl Puls4 als auch DSW-Mann Marc Tüngler unseren neuen Börse Social Network Club verstärken werden. Marc hatte im gabb Shortseller kritisiert und dass in dieser Woche just die Puls4-Eigentümerin ProSiebenSat.1 Media erwischt, ist zufälliges Pech, aber doch Pech. Das Haus "Viceroy" hat einen Angriff (kann man so sagen) gestartet und dies mit einer sehr negativen Analyse supportet. Nun melden sich Grossinstitute wie Commerzbank oder Deutsche Bank und kritisieren die Qualität des "Reserachs", auch Pro7 konterte natürlich. Eine nicht unheikle Entwicklung für die Märkte insgesamt.aktuelle Indikation: 28,84/28,86...

Den vollständigen Artikel lesen ...