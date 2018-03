BERLIN (dpa-AFX) - Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sollen vom 1. Januar 2019 an wieder zu gleichen Teilen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt werden. Die Wiederherstellung der Parität solle dann im Gesetz stehen und wirksam werden, kündigte SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles im Einklang mit dem Koalitionsvertrag nach einem Treffen mit dem DGB-Bundesausschuss am Mittwoch in Berlin an.

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) nannte als prioritäre Vorhaben nach Bildung der neuen Regierung den öffentlich geförderten Bau von 1,5 Millionen neuer, bezahlbarer Wohnungen und die Einführung des geplanten Baukindergelds zur Unterstützung der Eigentumsbildung von Familien. "Wir möchten beim Thema Bauen schneller vorankommen." Er betonte zudem: "Wir wollen Vollbeschäftigung in unserem Land." So müsse die Langzeitarbeitslosigkeit stärker bekämpft werden.

DGB-Chef Reiner Hoffmann betonte, es gebe eine große Übereinstimmung bei den Punkten, die eine neue Regierung in den ersten 100 Tagen anpacken müsse. Jetzt komme es darauf an, "dass wir endlich das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit bekommen". Nahles sicherte zu, dies werde "sehr schnell" umgesetzt. Hoffmann forderte zudem: "Wir brauchen aber auch dringend eine Bekämpfung des Missbrauchs bei befristeten Arbeitsverträgen."

Nahles machte deutlich, dass sie sich von den Gewerkschaften bei der schwierigen Regierungsbildung unterstützt gefühlt habe. Sie habe dabei "Rückenwind" gespürt. Der DGB hatte die SPD wiederholt aufgefordert, sich einer neuen großen Koalition nicht zu verweigern./bw/DP/jha

