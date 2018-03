Nach einer Studie müssen sich die Versicherer bis 2030 auf massive Beitragsrückgänge in der Lebensversicherung einstellen.

Markus Faulhaber geht mit gutem Beispiel voran. Er habe um die zehn Lebensversicherungen, darunter vier Verträge in der betrieblichen Altersversorgung mit Gehaltsumwandlung, bekannte der Chef des deutschen Marktführers im Lebensversicherungsbereich, Allianz Leben, kürzlich in einem Interview.

Doch der 64-jährige Topmanager wird mehr und mehr zur Ausnahme. Denn das einstige Vorzeigeprodukt der Branche, die Lebensversicherung, gerät in Deutschland immer mehr in die Defensive - und der Trend wird sich in den kommenden Jahren noch beschleunigen.

Nach einer am Mittwoch in Frankfurt vorgelegten Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsfirma KPMG werden die Prämieneinnahmen der Lebensversicherer in Deutschland angesichts der demografischen Entwicklung bis zum Jahr 2030 um rund sechs Milliarden Euro sinken.

Es ist der schleichende Abstieg eines Prunkstücks. Früher war sie der Deutschen liebste Geldanlage: die kapitalgebundene Lebensversicherung mit Garantiezins. Rein statistisch gesehen besitzt jeder Deutsche mehr als eine solche Police, rund 95 Millionen Verträge wurden in der Bundesrepublik abgeschlossen.

Doch im Schatten der Niedrigzinsen und der sinkenden Überschussbeteiligung wirft der Altersvorsorge-Klassiker immer weniger Rendite ab - und wird zunehmend zur finanziellen Bürde für die Versicherer.

Bis zum Jahr 2060 könnten sich die Einnahmeverluste der Branche auf 15 bis 19 Milliarden Euro summieren, rechnen die Experten von KPMG vor. "Im Fall einer Inflation samt entsprechender Kostensteigerungen ...

