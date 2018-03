Die Wertpapierexperten der Erste Group haben ihre Anlageempfehlung für die Aktien der OMV von "Hold" auf "Buy" angehoben. Ihr Kursziel korrigierten die Analysten von vormals 53,50 auf 60,8 Euro nach oben.

Erste Bank Experte Tamas Pletser sieht in der Investition in OMV-Papiere vor allem eine Wette auf eine günstige Gaspreisentwicklung und Entspannung hinsichtlich der EU/Russland-Beziehungen. Grund dafür sind die jüngsten Gas-Akquisitionen der OMV in Russland. Entscheidende Ereignisse im kommenden Jahr sind für den Sektorexperten ein möglicher Einstieg in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ein Offshore-Asset in Rumänien, für das die endgültige Investitionsentscheidung (FID) noch ausständig ist.

Für das angebrochene Jahr rechnet der Bankanalyst mit höheren Gas- und Ölpreisen und korrigiert deswegen seine Schätzungen nach oben. Auch eine höhere Produktion in Libyen wirkt sich positiv aus.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Erste-Group-Analysten 4,53 Euro für 2018, sowie 5,80 bzw. 5,56 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,60 Euro für 2018, sowie 1,75 Euro für 2019 und 1,80 Euro für 2020.

Am Mittwochnachmittag notierten die OMV-Titel an der Wiener Börse mit minus 1,53 Prozent bei 46,90 Euro.

