Zeitenwende in der Autobranche: Auf dem Genfer Autosalon geben sich die Hersteller von BMW bis Bugatti ungewohnt züchtig.

Der Sportwagenbauer Bugatti ist nicht gerade für einen unauffälligen Auftritt bekannt. Pro Jahr liefert die Volkswagen-Tochter nur ein paar Dutzend Fahrzeuge aus. Die kosten pro Stück aber deutlich über eine Million Euro. Es sind Spielzeuge der Reichen, die mit bis zu 1000 Pferdestärken unter der Motorhaube mit Geschwindigkeiten von 300 Stundenkilometer über die Straßen brettern können.

So auffällig die Fahrzeuge sind, so auffällig ist das Marketing für diese. Dazu gehört auch ein richtiger Messeauftritt, der die Fotografen begeistern soll. Um die Autos mit ihrer kugeligen Form richtig in Szene zu setzen, postierte Bugatti stets spärlich bekleidete Frauen neben den Modellen.

So war es zumindest bislang; und so sollte es eigentlich auch auf dem Genfer Autosalon werden. Auf dem Branchentreff wurde in diesem Jahr der neue Chiron Sport vorgestellt. Als nun aber Bugatti-Chef Stephan Winkelmann von seinen Leuten gefragt wurde, ob zwei Hostessen die Verhüllung von dem Auto ziehen sollten, da zögerte er.

Lieber würde ...

