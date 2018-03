ROUNDUP/Monsanto-Deal: Bayer will auch Gemüsesaatgut an BASF abgeben

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer räumt einen weiteren Stolperstein für die geplante Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto aus dem Weg. Es würden exklusive Gespräche über den Verkauf des Geschäfts mit Gemüsesaatgut an BASF geführt, teilte Bayer am Mittwoch in Leverkusen mit. Dass dieser Bereich zur Disposition steht, hatte der Dax-Konzern bereits bei der Vorlage der Zahlen für 2017 erklärt. Mit diesem Schritt hofft Bayer die EU-Kommission zu überzeugen, die Bedenken wegen des Monsanto-Kaufs hat. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Siemens-Bahnsparte erhält 900 Millionen-Euro-Auftrag aus Israel

FRANKFURT - Die Bahnsparte des Elektrokonzern Siemens hat einen Auftrag aus Israel im Volumen von 900 Millionen Euro sicher. Die staatliche Eisenbahngesellschaft Israel Railways hat 60 Regionaltriebzüge bestellt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Mit dem Vertragsschluss erfolgt der erste Abruf von 24 Fahrzeugen.

ROUNDUP: BASF-Tochter Wintershall will wieder in den brasilianischen Markt

KASSEL - Der größte deutsche Öl- und Gas-Produzent Wintershall will sein Geschäft in Südamerika ausbauen. Die BASF -Tochter ist dort bislang nur in Argentinien tätig und will nun wieder in den brasilianischen Markt einsteigen. "Wir werden uns 2018 an Bieterrunden um Explorationslizenzen beteiligen", sagte Wintershall-Chef Mario Mehren am Mittwoch bei Vorlage der Jahreszahlen in Kassel. Ziel sei es, gemeinsam mit Partnern nach Öl auf hoher See zu suchen. Die Küste Brasiliens gelte als einer der vielversprechendsten Ölregionen der Welt. Große Konzerne wie etwa die norwegische Statoil , die chinesische CNOOC sowie Exxon und Shell seien bereits in dem Land engagiert. Während sich Wintershall vor über einem Jahrzehnt aus Brasilien zurückgezogen hat, ist er in Argentinien derzeit der viertgrößte Erdgasproduzent.

ROUNDUP: Schaeffler versüßt Aktionären Konzernumbau mit höherer Dividende

HERZOGENAURACH - Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler will die Aktionäre mit einer höheren Dividende inmitten eines teuren Konzernumbaus bei der Stange halten. Vorstandschef Klaus Rosenfeld verteidigte bei der Vorlage des Geschäftsberichts am Mittwoch die Neuaufstellung, mit der er den Konzern für den Wandel in der Automobilindustrie rüsten will. Der Fokus auf E-Mobilität mit der Einführung eines neuen Geschäftsbereichs wird allerdings - wie bereits bekannt - im laufenden Jahr nochmals auf die Profitabilität des fränkischen Unternehmens drücken.

ROUNDUP 2: Paket und Express treiben Deutsche Post an - Warnung vor Handelskrieg

BONN - Der Dauerboom von Online-Versand und DHL Express soll der Deutschen Post in den nächsten Jahren noch stärkere Gewinnsprünge bringen. Für 2018 peilt Vorstandschef Frank Appel einen operativen Gewinn (Ebit) von 4,15 Milliarden Euro an, zwei Jahre später sollen es schon mehr als 5 Milliarden sein. Zweifel von Analysten lässt der Manager nicht gelten - auch wenn die Aktie am Mittwoch zeitweise an Wert verlor. Gar keinen Gefallen findet Appel derweil an dem Handelskonflikt zwischen den USA und der EU.

'Finance'-Umfrage: Commerzbank verteidigt Titel als beste Firmenkunden-Bank

FRANKFURT - Die Commerzbank ist einer Leserumfrage des Fachmagazins "Finance" zufolge weiter die Nummer eins im deutschen Firmenkundengeschäft. Das immer noch teilverstaatlichte Institut konnte seinen Platz an der Spitze verteidigen, heißt es in einem Bericht der aktuellen "Finance"-Ausgabe, die am Freitag erscheint. Platz zwei geht wie im Vorjahr an die Deutsche Bank vor der Unicredit und ihrer deutschen Tochter HVB. Die Commerzbank punktet dabei vor allem in der Kreditvergabe und im Mittelstand.

Audi baut Vertrieb in China um

INGOLSTADT - Audi hat mit seinem chinesischen Partner FAW eine eigenständige Vertriebsgesellschaft gegründet, um neue Modelle auf seinem wichtigsten Markt schneller an die Kunden zu bringen. Zusammen wolle man das Angebot bei Import- und lokal produzierten Modellen ausbauen, teilte Audi am Mittwoch mit. Geplant seien in den kommenden fünf Jahren vier rein elektrische Modelle aus chinesischer Fertigung.

Chemiebranche erwartet 2018 noch mehr Wachstum

FRANKFURT - Nach einem starken Vorjahr hebt die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie ihre Umsatzprognose für 2018 an. Dank der kräftigen Nachfrage von Industriekunden aus dem In- und Ausland werde der Erlös wohl um 4,5 Prozent auf den Rekordwert von gut 204 Milliarden Euro steigen, erklärte der Branchenverband VCI in Frankfurt. Im Dezember hatte der Verband noch mit 3 Prozent Umsatzwachstum gerechnet.

Weitere Meldungen -ROUNDUP: Blackberry verklagt Facebook in Streit um Messaging-Patente -Telecom Italia will Festnetz-Infrastruktur ausgliedern -Continental zahlt Mitarbeitern höhere Erfolgsprämie -ROUNDUP: RTL peilt erneut Umsatzplus an - Ergebnisausblick enttäuscht -ITB: Rekord bei Urlaubsausgaben - Studie: beste Aussichten für 2018 -Höhere Provisionen und Einsparungen: Gewinnsteigerung bei Sparkassen -Ehemaliger Nestle-Chef Helmut Maucher verstorben -MAN-Betriebsrat knüpft Ja zum Börsengang an Jobgarantien -ROUNDUP: Mehr Umsatz und Gewinn für Jungheinrich - Logistik-Markt wächst -GENF: Ökonomen erwarten Billionen-Einsparung durch autonome Autos -Forbes: Amazon-Gründer Jeff Bezos neuer reichster Mensch der Welt -Ost-Marke Vita Cola behauptet sich gegen den Markttrend -ROUNDUP: Conti gründet Gemeinschaftsfirma für 48-Volt-Batterietechnik -Chinesen machen bei Patentanmeldungen weiter Boden gut -Europas Motorrad-Industrie fürchtet Handelskrieg mit den USA

