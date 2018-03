Stockholm IT Ventures AB: STOCKHOLM IT VENTURES AB GIBT DIE BEDINGUNGEN FÜR DAS KOMMENDE ICO BEKANNT

STOCKHOLM IT VENTURES AB GIBT DIE BEDINGUNGEN FÜR DAS KOMMENDE ICO BEKANNT

STOCKHOLM, SWEDEN (7. März 2018) - Stockholm IT Ventures AB (ISIN SE 0006027546 - Frankfurt Stock Exchange: SVAB) "SITV", ist erfreut, die Bedingungen für das kommende ICO von Bytemine bekannt zu geben. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von SITV setzen großes Vertrauen in die geplante Umsetzung des Bytemine-ICO's und die damit verbundenen Möglichkeiten für SITV.

Anthony Norman, CEO von SITV, erklärt:

"Wir werden mit dem Bytemine-ICO eines der ersten hybriden Airdrops in der Geschichte umsetzen. Wir geben insgesamt 4% der Token an die SITV-Aktionäre im ICO ab. Wir glauben, dass dies den Wertbeitrag für unsere Aktionäre maximieren wird. In Anbetracht der schwierigen Vergangenheit unseres Unternehmens, habe wir in der Kürze einiges erreicht und bewegen uns sehr schnell in eine vielversprechende Zukunft. Mit der Zusammenstellung des Teams, welches wir mit der Umsetzung des Bytemine-ICO's betraut haben, haben wir sichergestellt, dass das geplante Ziel auch erreicht wird. Über die Wertschöpfung des ICO für SITV und seine Aktionäre können wir nur spekulieren, aber es gibt uns Entwicklungsmöglichkeiten, die vor ein paar Monaten in weiter Ferne lagen".

Die Bedingungen für die bevorstehende ICO einschließlich des angekündigten Airdrops der Bytemine-Tokens sind zusammengefasst wie folgt:

* Insgesamt werden 1.000.000.000 Tokens veröffentlicht.

* 4% oder 40.000.000 Token werden an die Öffentlichkeit und an die Aktionäre von SITV abgegeben, wobei die Aktionäre der SITV in Vergleich zu Nicht-Aktionären die 5-fache Anzahl Tokens erhalten. Die maximale Anzahl an Anmeldungen beim Airdrop wird auf 20.000 festgelegt.

* Die Aktionäre, die am 20. April 2018 als Aktionäre registriert sind, können am Airdrop teilnehmen.

* 66% der Token werden in Kombination mit dem Airdrop zu folgenden Konditionen verkauft;

0 - 150 Millionen Token: 0,15 EUR pro Token 150 - 300 Millionen Token: 0,16 EUR pro Token 300 - 450 Millionen Token: 0,17 EUR pro Token 450 - 660 Millionen Token: 0,18 EUR pro Token

* Alle zum Verkauf im ICO zugeteilten Tokens, die nach Ablauf der Angebotsfrist nicht verkauft werden, werden vernichtet.

* 15% der Token (150.000.000) bleiben als Treasury Tokens in SITV, * 15% der Token (150.000.000) gehen an das Team von SITV und Berater, welche

das Bytemine ICO ermöglichen, * Das Bytemine-Whitepaper wird spätestens am 16. April 2018 veröffentlicht.

Stockholm IT Ventures AB hat sich mit den schwedischen Technologieunternehmen Khaned AB und We Got Edge AB zusammengetan, um die technische Plattform für das ICO bzw. das Marketing für das ICO zu schaffen. Die Teams hinter diesen beiden Unternehmen haben einen soliden Hintergrund mit langjähriger Erfahrung sowohl in der Systementwicklung als auch in der Erstellung von Marketingkampagnen für weltbekannte Marken, Erstellung von Cloud-Lösungen, ICO's, App-Entwicklung sowie Viral & Digital Marketingkampagnen.

Der Vorstandsvorsitzende beider Unternehmen, Shahjahan "Shadde" Yossuff, leitet das beauftragte ICO - Team und wird gemeinsam mit dem CTO Victor Wallander, dem Leiter der gesamten Technologieentwicklung rund um ICO und Bytemine-Projekt SITV unterstützen.

Shahjahan Yossuff, CEO Khane AB und We Got Edge AB stellt fest:

"Ich freue mich sehr, mit Stockholm IT Ventures und dem Management des Bytemine-Projekts zusammenzuarbeiten. Es ist ein State-of-the-Art ICO, welches wir für die SITV umsetzen werden und wir werden dies für alle Parteien erfolgreich tun".

Über Stockholm IT Ventures AB Stockholm IT Ventures AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 unter dem Tickersymbol SVAB an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf saubere, effiziente und kostengünstige Kryptowährungs-Mining- und -Produktions-technologien sowie auf Blockchain-Verfahren. Alle Mining-Aktivitäten nutzen saubere und nachhaltige Energie aus Wasserkraftwerken in Nordeuropa und modernste Technologien, die bis zu 80% weniger Energie benötigen als die herkömmliche Gewinnung von Bitcoin. Die Stockholm IT Ventures-Aktie ist eine grüne Investition in die Kryptowährungs-Technologie. Für weitere Informationen, besuchen Sie www.stockholmit.co. Sie können sie auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn finden.

Über Khane AB und We Got Edge AB Dies sind zwei schwedische Unternehmen, die einer Vielzahl von Kunden erstklassige Technologielösungen und digitale Marketingdienste anbieten. Die Unternehmen wurden von Herrn Shahjahan "Shadde" Yossuff gegründet. Herr Youssuff ist ein bekannter IT-Unternehmer, welcher eine Reihe von Start-ups in den Bereichen IT und Technologie unterstützt hat. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://khaned.com und https://wegotedge.com/.

Medienkontakte: Vibrate Communications für Stockholm IT Ventures

leslie@vibratecommunications.com tyrone@vibratecommunications.com Stockholm IT Ventures AB (publ) Herr Anthony Norman, CEO +46 723 200 500 Khaned AB und wir haben Edge AB Herr Shahjahan "Shadde" Yossuff, CEO +46 709 900 587

