=== *** 00:50 JP/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 04:00 CN/Handelsbilanz Februar *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Darmstadt *** 07:05 DE/LEG Immobilien AG, Jahresergebnis (11:30 BI-PK), Düsseldorf *** 07:30 DE/Linde AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), München *** 07:30 DE/Stada Arzneimittel AG, Jahresergebnis und Vorstellung der neuen Strategie (10:00 BI-PK in Frankfurt), Bad Vilbel *** 07:30 DE/Uniper SE, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Düsseldorf *** 07:30 DE/Axel Springer SE, Jahresergebnis, Berlin *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis, Metzingen *** 07:45 FR/Engie SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:00 DE/Auftragseingang Januar saisonbereinigt PROGNOSE: -1,5% gg Vm zuvor: +3,8% gg Vm *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 Jahres-PK via Webcast), Hannover *** 09:00 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis (16:30 Telefonkonferenz), Lübeck 10:30 DE/Umweltbundesamt (UBA), Vorstellung der Studie "Gesundheitsbelastung durch Stickstoffdioxid", Berlin 10:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network AG, HV, Zwingenberg *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Januar *** 12:30 DE/Eurex, Verfalltag für Bund-, Bobl-, Buxl-Future 12:30 US/Navistar International Corp, Ergebnis 1Q, Chicago *** 13:45 EU/EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% *** 14:30 EU/EZB, PK nach Ratssitzung und Stabsprojektion für Wachstum und Inflation in der Eurozone, Frankfurt *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 210.000 - DE/Deutsche Telekom AG und Verdi, Fortsetzung der Tarifverhandlungen, Köln - CH/Eröffnung des Genfer Autosalons (bis 18.3.) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Russland geschlossen ===

