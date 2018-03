Von Cara Lombardo

IRVING (Dow Jones)--Der US-Mineralölkonzern Exxon Mobil will bis 2025 den Gewinn und den Cashflow aus dem operativen Geschäft in etwa verdoppeln. Der Wachstumsplan, den der Konzern anlässlich einer Investorenkonferenz in New York präsentierte, sieht zweistellige Renditen im Upstream-, Downstream- und Chemiegeschäft vor. Im Bereich Upstream (Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas) plant das Unternehmen Investitionen in Öl-, Flüssiggas- und Tiefwasservorkommen sowie eine Produktionssteigerung von 4 auf 5 Millionen Barrel pro Tag.

Im Bereich Downstream will Exxon Mobil seine Produktpalette durch Investitionen in Raffinerien in Texas, Louisiana, den Niederlanden, Singapur und Großbritannien erweitern. Im Chemiebereich sollen die Produktionskapazitäten in Nordamerika und in der Region Asien-Pazifik um rund 40 Prozent erhöht werden.

"Unser bestehendes Geschäft und unsere Wachstumspläne zeigen sich robust gegenüber einer Vielzahl von Preisumfeldern, was es uns ermöglicht, eine steigende Dividende und eine starke Bilanz aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Überschusskapital an unsere Aktionäre zurückzugeben", erklärte CEO Darren Woods.

