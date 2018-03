Im Use-Case wird beim Transport eines Werkstücks durch ein flexibles Transportsystem eine optische Qualitätsinspektion durchgeführt. Im Sinne des Retrofittings wurde das FTS mit einer Kamera ausgestattet. Während das Produkt, der Visitenkartenhalter, von einer Fertigungslinie zur nächsten gefahren wird, lassen sich nun die Produktqualität prüfen und somit die Totzeit des Logistikprozesses sinnvoll nutzen. Per 5G-Technologie gelangt das Bild in die Cloud, wo es eine Software auswertet. Das Ergebnis der Qualitätskontrolle wird an das Transportsystem übermittelt und die Navigation des FTS entsprechend geregelt: Ist alles in Ordnung, gelangt das Produkt an die nächste Fertigungslinie zur automatisierten Verarbeitung. Liegt hingegen ein Fehler vor, kann das Produkt an den Handarbeitsplatz zur manuellen Nachbearbeitung gefahren werden. Im Produktionsalltag kann ein solches Vorgehen frühzeitig Ausschuss im Prozess erkennen und der kostenintensive Einsatz von Fertigungsressourcen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...