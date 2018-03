Brüssel - Die EU-Kommission hat in Reaktion auf die von den USA angedrohten Importzölle auf Stahl und Aluminium aus Europa heute (Mittwoch) schnelle und angemessene Gegenreaktionen im Einklang mit den WTO-Regeln in Aussicht gestellt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: "Die EU wird sich verteidigen und nicht still diese Maßnahmen hinnehmen", sagte Handelskommissarin Cecilia Malmström nach der wöchentlichen Sitzung der EU-Kommissare in Brüssel.

