MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Deutsche Pfandbriefbank rechnet wegen eines leicht sinkenden Zinsergebnisses und einem erneut vorsichtigen Ansatz bei den Risikokosten mit einem Gewinnrückgang im laufenden Jahr. Das Ergebnis vor Steuern soll 2018 zwischen 150 und 170 Millionen Euro liegen, teilte die im MDax notierte Bank am Mittwoch in München mit. Im vergangenen Jahr verdiente die Deutsche Pfandbriefbank vor Steuern - wie bereits bekannt - 204 Millionen Euro. Die von Bloomberg befragten Experten rechnen derzeit für 2018 mit einem Vorsteuergewinn von 166 Millionen Euro.

Mit dem Ausblick gibt der Aareal-Bank-Konkurrent wie schon Anfang 2017 eine vorsichtige Prognose ab. Für das vergangene Jahr hatte die Pfandbriefbank ursprünglich ebenfalls ein Vorsteuerergebnis von 150 bis 170 Millionen Euro in Aussicht gestellt, die Prognose dann aber nach neun Monaten erhöht.

Vorstandschef Andreas Arndt hatte aber bereits im November vor überzogenen Erwartungen gewarnt. "Wir gehen davon aus, dass die Märkte herausfordernd bleiben", sagte er damals. "Die Effekte, die das Jahr 2017 begünstigt haben, können wir für das Jahr 2018 nicht als gegeben annehmen. Wir werden daher für 2018, insbesondere mit Blick auf die Risikokosten, wieder konservativ planen."

Die Pfandbriefbank war 2009 aus der notverstaatlichten Hypo Real Estate hervorgegangen. Hauptaktionär ist mit einem Fünftel der Anteile nach wie vor der Bund. Hauptgeschäft ist die Finanzierung von Gewerbeimmobilien, daneben finanziert die Bank auch öffentliche Investitionen. Die Bank hatte bereits Anfang März die Dividende für 2017 sowie Neugeschäftsvolumen und das Ergebnis vor Steuern für das vergangene Jahr veröffentlicht.

Im vergangenen Jahr konnte die Bank Neugeschäft in Höhe von 11,6 Milliarden Euro zeichnen - das waren rund zehn Prozent mehr als im Jahr 2016. Auch hier ist die Bank für das laufende Jahr wegen des konservativen Ansatzes und des weit fortgeschrittenen Immobilienzyklus vorsichtig. Für 2018 stellt die Bank derzeit ein Neugeschäft von 10 bis 11 Milliarden Euro in Aussicht.

An der Börse kam der zurückhaltende Blick auf das laufende Jahr nicht gut an. Die Aktie verlor rund zwei Prozent auf 13,89 Euro - das Papier steht allerdings seit dem Jahreswechsel noch knapp vier Prozent im Plus, während der MDax in dem Zeitraum rund zwei Prozent nachgab. Seit dem Börsengang im Sommer 2015 stieg der Börsenwert der Bank um fast 30 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro./zb/das/she

ISIN DE0005408116 DE0008019001

