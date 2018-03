Der Regierungssprecher hat sich mit deutlichen Worten gegen den Besuch von AfD-Politikern in Syrien ausgesprochen. Volker Kauder will die Partei vom Verfassungsschutz beobachten lassen.

Die Bundesregierung hat einen Besuch von AfD-Politikern in Damaskus scharf kritisiert. "Das syrische Regime zeigt jeden Tag, wie menschenverachtend es vorgeht", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.

Das Leiden von Zivilisten in Idlib, Aleppo und Ost-Ghuta sei "ein Leiden, das Präsident Assad befiehlt oder in Kauf nimmt". "Wer dieses Regime hofiert, der disqualifiziert sich selbst", fügte Seibert hinzu. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes betonte, das Ministerium sei über die Reise der AfD-Abgeordneten vorab nicht informiert worden.

Der AfD-Gruppe, die sich diese Woche in Syrien aufhält, gehören Abgeordnete des Bundestages und des nordrhein-westfälischen Landtages an. Sie hatte in den vergangenen Tagen unter anderem den regierungsnahen Großmufti von Syrien, Ahmed Hassun, und den Staatsminister für nationale Versöhnung, Ali Haidar, getroffen.

Die sieben AfD-Politiker wollen sich nach eigenen Angaben in Syrien ein Bild von der Lage machen. Im November hatte die Partei vorgeschlagen, eine halbe Million syrischer Flüchtlinge zurückzuschicken und dies damit begründet, dass der Krieg nahezu vorbei sei. Nach eigenem Bekunden hat die AfD-Delegation mehrere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...