BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat nach der diplomatischen Annäherung zwischen Nord- und Südkorea weitere Schritte gefordert. Es sei jetzt an der Führung in Pjöngjang, "dafür zu sorgen, dass sich aus solchen ersten Gesprächen auch ernsthafte Verhandlungen ergeben", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Dabei wäre es hilfreich, wenn Nordkorea von seinem Raketenprogramm abrücke. Die Bedrohung, die vom völkerrechtswidrigen Nuklearprogramm Nordkoreas ausgehe, erfülle die Bundesregierung seit langem mit großer Sorge, sagte Seibert. "Vor diesem Hintergrund begrüßen wir natürlich, dass es in den jüngsten Tagen eine Intensivierung des Dialogs zwischen Nord- und Südkorea gab."

March 07, 2018 09:12 ET (14:12 GMT)

