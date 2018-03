Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Autobörsen in der Kritik: Neue Plattform auto4you.de will Händlern einefaire Alternative bieten(press1) - Laatzen, 7. März 2018. Die großen Autobörsen stehen beiAutohändlern seit längerem in heftiger Kritik - Grund sind exorbitantsteigende Angebotspreise, aber auch "unfaire" Praktiken wie intransparenteund teils ungerechtfertigte Händler- und Preisbewertungen. Hinzu kommendie Finanzierungsangebote der Autobörsenbetreiber, die händlerseitig dasGeschäft rund um die Fahrzeugfinanzierung untergraben. Der wachsende Unmutunter den Autohändlern gab jetzt den Anstoß zur Gründung von auto4you.deals einer "händlerfairen" neuen Handelsplattform. Betreiber ist die GGGGebrauchtwagen-Garantie Gesellschaft mbH.Zwei Dinge stehen im Zentrum: Zum einen bietet auto4you.de denAutohändlern wieder günstige Preise (ab 99 monatlich), zum anderen wirdbewusst darauf verzichtet, auf die Entscheidung des Autokäufers Einflusszu nehmen. Harald Leichnitz vom Plattformgründer GGG-Garantie erläutert:"Händlerbewertungen sind oft ungerecht. So kann es passieren, dass einAutohändler, der vor Ort im Beratungsgespräch ist und eine E-Mail-Anfragenicht sofort beantworten kann, wegen 'schlechter Erreichbarkeit' einenegative Bewertung erhält. Im Falle toolgestützter Preisbewertung wiederumist es möglich, dass preiserhöhende Details wie Inspektionen oderSonderausstattungen nicht berücksichtigt sind und es so zu einerFehleinschätzung kommt."Enge Einbindung der Händler - auf mehreren Ebenenauto4you.de will Händlern eine Plattform bieten, die den Verkaufunterstützt - und nicht behindert.Damit auto4you.de die Ausrichtung beibehält, mit der die Plattformangetreten ist, gibt es einen gewählten Händlerbeirat alsInteressensvertretung. Der Beirat stellt sicher, dass die Interessen derHändler bei allen Weiterentwicklungen der Plattform auch in Zukunftgewahrt bleiben. Dem kontinuierlichen Erfahrungsaustausch untereinanderdient zudem ein "Gewährleistungsforum". Weiterer Vorteil ist einoptionaler B2B-Handel: Händler können in Zahlung genommene Fahrzeuge, diesie selbst nicht benötigen, anderen Händlern zum Kauf anbieten.Der Zuspruch ist groß: 520 Autohändler haben sich innerhalb weniger Wochenbereits für die neue Autobörse entschieden - darunter nicht wenige ganzgroße Player auf dem deutschen Automarkt. Durch die Vielzahl an Partnern,die hier von Anfang an vertreten sind, wird auto4you.de bereits mit demMarkteintritt - Anfang April 2018 - eine Größe aufweisen, die es fürKaufinteressenten zu einem attraktiven Recherchepool macht. Auch wenn dieAutohändler im Fokus stehen, soll eine Autobörse ohne verfälschenden"Schnickschnack" letztlich auch dem Endkunden zugutekommen - getreu derPhilosophie: Jeder weiß selbst am besten, was er will.Über den PlattformbetreiberDie Autobörse auto4you.de ist eine Gründung der GGG Gebrauchtwagen-Garantie Gesellschaft mbH mit Sitz in Laatzen. Seit Anfang April 2018 istsie online. Die GGG-Garantie als Plattformbetreiber ist seit über 45Jahren einer der führenden deutschen Anbieter von Gebrauchtwagen-Garantien. Garantienehmer dürfen sich im Schadensfall auf eine schnelle,unbürokratische Hilfe verlassen. Die Reparaturkosten werden dabei gemäßden Garantiebedingungen von der GGG-Garantie übernommen. Weitere Infos:http://www.ggg-garantie.dePressekontakt:auto4you.dec/o GGG Gebrauchtwagen-Garantie Gesellschaft mbHHarald LeichnitzMagdeburger Str. 730880 LaatzenTel.: (05102) 93 99 - 40E-Mail: mailto:presse@auto4you.deInternet: http://www.auto4you.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

March 07, 2018 09:15 ET (14:15 GMT)