Signa PureTM Charge&GoNX-Hörgeräte verfügen über einzigartiges Own Voice Processing (OVP[TM]) für natürlichste Wahrnehmung der eigenen Stimme



- Induktive Aufladbarkeit macht Kauf und Handhabung von Einwegbatterien überflüssig und liefert so ein hohes Maß an Komfort - Bluetooth®-Konnektivität und leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku ermöglichen Audio Streaming direkt in das Hörsystem -über einen langen Zeitraum und mit geringer Energiebelastung



Der Audiologie-Technologieführer Sivantos kündigte heute die Einführung seiner innovativen Signia Hörgeräte Pure Charge&Go Nx an. Sie kombinieren induktive Aufladbarkeit mit natürlichster Klangqualität dank Lithium-Ionen-Akkus und einzigartiger dualer Verarbeitung der Geräuschkulisse und der eigenen Stimme des Trägers. Damit bieten sie außergewöhnlichen Komfort und ein hohes Maß an Akzeptanz bei Hörgeräte-Erstnutzern.



Träger von Hörsystemen wollen heute alles - Komfort, Diskretion und einen kristallklaren Klang. Das neue Signia-Hörsystem Pure Charge&Go Nx erfüllt jede einzelne dieser Kundenanforderungen, da es das allererste Bluetooth®*-fähige, aufladbare Hörsystem ist, das einen natürlichen Klang der eigenen Stimme liefert.



Vorteil durch das weltweit erste Own Voice Processing



Pure Charge&GoNX-Hörsysteme nutzen das Signia eigene Own Voice Processing (OVP), Teil der revolutionären Signia NxTM-Technologieplattform, die 2017 auf den Markt kam. OVP löst das Problem, dass viele Erstträger von Hörgeräten haben: Sie nehmen ihre eigene Stimme unnatürlich wahr, was häufig dazu führt, dass die Hörsysteme nicht mehr getragen werden. Die führende binaurale Datenverarbeitung Ultra HD e2e erkennt die Stimme des Trägers und verarbeitet sie getrennt von anderen Geräuschen und Stimmen. Dabei ermöglicht die binaurale Richtwirkungstechnologie eine klare Spracherkennung auch in lauten Umgebungen. Das Ergebnis ist eine natürlich klingende eigene Stimme und eine Spontanakzeptanzrate von 80% bei vorher unzufriedenen Hörgeräteträgern**.



Einfache Aufladung



Zusätzlich zum Problem der eigenen Stimme löst Pure Charge&Go Nx noch ein anderes verbreitetes Problem für Hörgeräteträger, das des Batteriewechsels. Mit Lithium-Ionen-Akkus und einem induktiven Ladegerät ist es für Hörsystemträger nicht mehr nötig Batterien auszutauschen.



Stattdessen legen sie ihre Hörsysteme über Nacht in das Ladegerät. Die Hörgeräte laden sich über das integrierte drahtlose Ladesystem jedes Mal korrekt auf und bleiben den ganzen Tag über geladen. Die fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie, die in Pure Charge&Go Nx zum Einsatz kommt, hält auch nach mehreren Jahren deutlich länger als herkömmliche Akkus auf Zinkbasis. So müssen Pure Charge&Go Nx-Hörgeräteträger normalerweise nur einmal Akkus kaufen, die über die gesamte Lebensdauer des Geräts halten. Und da keine Akkus ausgetauscht werden müssen, gibt es weniger bewegliche Teile und Öffnungen, wodurch das Risiko von Beschädigungen minimiert wird.



Bluetooth-Konnektivität



Abgesehen von der natürlichen Wahrnehmung der eigenen Stimme und der einfachen Aufladung bieten die leistungsstarken Pure Charge&Go Nx-Akkus auch eine erweiterte Bluetooth-Konnektivität. Dies ermöglicht dem Träger dauerhaftes Stereo-Streaming von TV-Audio, Musik und Telefonaten direkt auf beide Hörgeräte. Träger können bis zu fünf Stunden am Tag streamen und verfügen gleichzeitig über eine lange Akku-Laufzeit, die unbeschwertes Hören über den Tag hinweg ermöglicht.



Zusätzliche Funktionen



Signia Pure Charge&GoNX-Hörsysteme verfügen über zahlreiche zusätzliche Funktionen, die das Hörerlebnis des Trägers verbessern. Dazu gehört der Zugang zur Signia myControl[TM] App, mit der die Träger Einstellungen verändern können, sowie die Signia myHearing[TM] App, die ihnen Hilfestellung, Übungen und Benutzerhinweise liefert, um das Beste aus ihren Hörsystemen herauszuholen.



Träger profitieren auch von TeleCare, denn die Hörakustiker können während der Testphase mit Signia Nx Hörsystemen proaktiv auf die Bedürfnisse ihrer Kunden eingehen. Dieses einzigartige Servicepaket ermöglicht Online-Termine per Videoanruf. Dadurch erhalten die Hörgeräte-Träger sofort Feedback und Unterstützung von ihrem Hörakustiker, nachdem dieser die erste Anpassung im Geschäft vorgenommen hat.



Weitere Informationen über Signia Pure Charge&Go Nx Hörsysteme finden Sie unter: www.signia-pro.de/pure-charge-go/.



*Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth® SIG, Inc. und werden von Sivantos unter Lizenz verwendet.



**2017 "OVP Study" durchgeführt an der University of Northern Colorado. Untersucht wurde, welchen Einfluss Own Voice Processing auf die Akzeptanz bei Erstanpassung von Hörsystemen hat.



Weitere Details: www.signia-pro.com/ovp-study



Über die Sivantos Gruppe



Seit Anfang 2015 ist der Geschäftszweig der ehemaligen Hörsystem-Division der Siemens AG mit der Sivantos Gruppe vereint. Sivantos kann auf fast 140 Jahre deutscher Ingenieurskunst und zahlloser globaler Innovationen zurückblicken. Heute ist Sivantos einer der weltweit führenden Hersteller von Hörsystemen. Mit ihren etwa 6.000 Mitarbeitern verzeichnete die Gruppe im Geschäftsjahr 2016/2017 Einnahmen in Höhe 967 Millionen Euro und einen Betriebsgewinn (bereinigtes EBITDA) von 238 Millionen Euro. Sivantos' internationale Vertriebsorganisation beliefert Hörgeräteakustiker und Vertriebspartner in über 120 Ländern. Ein besonders hohes Augenmerk wird auf die Produktentwicklung gelegt. Sivantos ist bemüht, mit den Marken Signia, Siemens, Audio Service, Rexton, A&M, HearUSA und audibene in den kommenden Jahren zum Marktführer zu werden. Eigentümer von Sivantos sind die Ankerinvestoren EQT zusammen mit der Familie Strüngmann als Co-Investor.



Die Sivantos GmbH ist ein Markenlizenzhalter der Siemens AG.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sivantos.com



