Der Edge Node ist die Stelle, an der die physikalische Welt mit der Datenanalyse der Rechnerwelt interagiert. Vernetzte Industriemaschinen können eine Vielzahl von Informationen erfassen, die sich nutzen lassen, um Entscheidungen zu treffen. Der Sensor am Netzwerkrand (Edge-Sensor) befindet sich wahrscheinlich in einiger Entfernung vom Cloud-Server, der historische Analysen speichert. Er muss über ein Gateway verbunden werden, das die Daten am Netzwerkrand im Internet bündelt. Idealerweise hat der Edge-Sensor am Netzknoten nur kleine Abmessungen und eignet sich somit für platzkritische Umgebungen.

Erfassen, messen, interpretieren, verbinden

Egal ob es um das Erfassen, Messen, Interpretieren oder Verbinden von Daten geht: jeder Bereich bringt einzigartige Herausforderungen mit sich, auch hinsichtlich Powermanagement und Datensicherheit. Die intelligente Partitionierung des Edge Node kann dabei entscheidend sein für eine erfolgreiche Implementierung (Bild 1). In manchen Fällen ist ULP (Ultralow Power) die wichtigste Leistungskennzahl. Die überwiegende Mehrzahl potenzieller Daten lässt sich filtern, wenn der Sensor bei wichtigen Ereignissen aus dem Sleep-Modus erwacht.

Sensoren bilden das Front-end am Netzwerkrand des industriellen IoT-Elektronik-Ökosystems. Messungen transformieren die erfasste Information in etwas Sinnvolles, etwa einen quantifizierbaren Wert von Druck, Verschiebung oder Rotation. Die Interpretationsstufe ist die Stelle, an der Edge-Analyse und Verarbeitung die Messdaten in ein praktisches Ereignis transformiert. Nur die wichtigste Information sollte über den Netzknoten hinaus in die Cloud gelangen, um eine vorausschauende oder historische Verarbeitung durchzuführen. Auf ...

