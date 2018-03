(In der Überschrift wird die Umschreibung der Organisation korrigiert)

GENF (dpa-AFX) - Anleger investieren immer mehr Geld in Firmen, die nach Einschätzung der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (Ican) auch mit atomarer Rüstung zu tun haben. Im vergangenen Jahr seien 525 Milliarden Dollar (424 Milliarden Euro) in rund 20 Firmen geflossen, die an der Produktion von Atomwaffen beteiligt seien, kritisierte Ican am Mittwoch in Genf. Das sei im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 81 Milliarden Dollar.

Die Entwicklung habe wesentlich damit zu tun, dass die USA gegenüber Nordkorea die atomare Karte ins Spiel gebracht habe. "Wer sich gefragt hat, wer von Donald Trumps Drohungen mit einem Atomkrieg profitiert, findet in diesem Bericht die Antwort", sagte Ican-Direktorin Beatrice Fihn.

Unter den Investoren ragten die US-Firmen Blackrock , Vanguard and Capital Group hervor, die allein 110 Milliarden Dollar investiert hätten. Insgesamt zählten Ican und die Friedensgruppe Pax 329 Banken, Versicherungen, Pensionsfonds und Vermögensverwaltungen aus 24 Ländern, die auf Anlagen dieser Art setzten. Andererseits hätten inzwischen 63 Finanzinstitutionen Richtlinien, die ein solches Engagement verböten oder begrenzten, hieß es.

Zu den vom Friedensnobelpreisträger Ican und Pax aufgelisteten Firmen zählen Luftfahrtunternehmen wie Boeing und Airbus , Rüstungstechnikhersteller wie Northrop Grumman oder der US-Technologiekonzern Honeywell./mrd/DP/das

ISIN NL0000235190 US6668071029 US0970231058 US09247X1019

