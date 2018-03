LONDON (dpa-AFX) - Der britische Schatzkanzler Philip Hammond hat vor einem Scheitern der Brexit-Gespräche gewarnt, sollten die für Großbritannien wichtigen Dienstleistungen nicht Teil eines Abkommens werden. "Ein Handelsabkommen wird nur zustandekommen, wenn es fair ist und die Interessen beider Seiten ausgleicht", sagte Hammond bei einer Rede zur künftigen Zusammenarbeit zwischen Großbritannien und der EU in Sachen Finanzdienstleistungen am Mittwoch.

Dienstleistungen sind bei Weitem der wichtigste Wirtschaftssektor in Großbritannien und für rund 80 Prozent der Wertschöpfung verantwortlich. Dazu gehören neben Finanzdienstleistern wie Banken und Versicherungen auch Universitäten, private Krankenhäuser, Architekturbüros und Werbeagenturen.

"Angesichts der Gestalt der britischen Wirtschaft und unserer Handelsbilanz mit den 27 EU-Ländern ist es schwer zu sehen, wie irgendein Abkommen, das Dienstleistungen nicht mit einbezieht, wie eine faire und ausgeglichene Vereinbarung aussehen könnte."

EU-Ratspräsident Donald Tusk hatte zuvor bei der Vorstellung der Leitlinien für eine künftige Partnerschaft nach dem EU-Austritt Großbritanniens nur ein herkömmliches Handelsabkommen ohne besonderen Zugang zum Binnenmarkt in Aussicht gestellt. Die Möglichkeit, Dienstleistungen anzubieten, soll es demnach nur im Rahmen dessen geben, was für ein Drittland möglich ist. Mehr sei wegen einseitiger britischer Vorgaben nicht möglich, so Tusk.

Großbritannien wird die EU im März 2019 verlassen. Nach einer etwa zweijährigen Übergangsphase müssen Banken und Finanzdienstleister mit Sitz in Großbritannien befürchten, ihre Dienste nicht mehr ohne Weiteres in der EU anbieten zu können./cmy/DP/she

