Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Digitale Innovation braucht einen geschützten Raum(press1) - 7. März 2018 - Relaunch Konferenz präsentierte Strategien undAnsätze für die DigitalisierungMit rund 300 Teilnehmern hat sich die Relaunch Konferenz zu einer festenGröße im Veranstaltungskalender der digitalen Wirtschaft Berlinsentwickelt. Ein Dutzend Vorträge und Panels sorgten nicht nur für einprall gefülltes Programm, sondern lieferten wichtige Impulse für dieDigitalisierung vor allem mittelständischer Unternehmen. Immer wiederstand dabei die Frage nach dem ersten Schritt im Mittelpunkt desInteresses. Nach Auffassung der Experten sind Unternehmen vor allem gutberaten, ihre Kunden, die eigene Unternehmenskultur und ihrGeschäftsmodell selbstkritisch zu analysieren. Ohne Hilfe Dritter, so dieeinhellige Meinung, ist das allerdings kaum möglich.Aline-Florence Buttkereit (Virtual Identity AG) veranschaulichte in ihremVortrag, wie ein Outsourcing an Ideenschmieden funktioniert. Dabei geht esvor allem darum, in die Frühphase, die eigentliche Ideenentwicklung undmögliche Problemlösungsansätze viel Zeit zu investieren. "Immer mit demZiel schnell Prototypen entwickeln zu können", betont die BusinessDevelopment Managerin. Allerdings, so warnt sie, bedürfe es einer gewissenErfahrung und manchmal eben auch eines technischen Backgrounds umbeurteilen zu können, ob diese Prototypen auch tatsächlich skalierbarsind. Diese Erfahrung fehlt Unternehmen nicht selten.Erst die Idee, dann die TechnologieAuch Philipp Depiereux (etventure GmbH), der sich intensiv mit dem Aufbauvon Digital-Units in Unternehmen auseinandersetzt, empfiehlt: "Liefern Sieeinen geschützten Raum für digitale Innovation. Trennen Sie diesen Bereichvom Tagesgeschäft!" Nur so können seiner Überzeugung nach wirklich neueIdeen entstehen. Alexandra Horn, Leiterin des Kompetenzzentrums beimBundesverband mittelständische Wirtschaft betont, dass Digitalisierungnicht in erster Linie ein technisches Thema sei, sondern eines, "dass mandenken muss! Design Thinking, bei dem der Kunde in den Mittelpunkt allerInnovationen gerückt wird, wird so zum neuen Business-Paradigma.Für klassisches Marketing ist da wenig Platz. Bernd Völker,Vorstandsvorsitzender des Konferenzausrichters Infopark AG, rätentsprechend zu neuen Formen digitaler Kommunikation, die stärker auf dieInteraktion mit dem Kunden ausgerichtet ist. Dadurch rücken Unternehmenauch in der Wertschöpfungskette zwangsläufig wieder näher an den Kunden,wie er mit zahlreichen Beispielen veranschaulichte. Wie sich derEinkaufsprozess künftiger Generationen ändert, brachte Ingo Notthoff (T-Systems Multimedia Solutions) auf den Punkt: "Ihre Kinder gehen nicht insInternet und suchen, die sagen einfach: 'Alexa, Milch is alle.'Feierabend."Dass der Mensch trotz der Möglichkeit auch Bots und Automatisierungeneinzusetzen weiterhin wichtig bleibt, betonte Ralf Schengber (Dr.Schengber and Friends). Schengber, auch Professor für strategischesMarketing an der FH Münster, stellte dabei vor allem immer wieder dieFrage nach dem "Warum". Innovation um ihrer selbst Willen mache keinenSinn. Viel mehr müsse es dadurch für die Kunden auch eine tatsächlicheVerbesserung ergeben. Das gerate nicht selten aus dem Fokus.Innovation ist ein kontinuierlicher Prozess und keine MomentaufnahmeDen Blick nach vorn warf auch Zukunftsforscher Joachim Graf (iBusiness),der noch einmal die kontinuierliche Analyse der Wertschöpfungsketteanmahnte. Wirklich innovative Business-Modelle würden sich aus derausschließlichen Analyse der "Old Economy" aber nicht ergeben. Daher seies wichtig, potentielle Gefährdungen in den Blick zu nehmen und im Zweifelschneller zu sein als Start-Ups, die hier eine Chance für sich sehen.Bedrohungspotenziale sollten Unternehmen nicht in Schockstarre versetzen,sondern vielmehr als Weckruf verstanden werden.Dass auch die Webauftritte der Unternehmen diesem steten Wandel unterzogensind, machte Thomas Witt (scrivito.com) deutlich. Am Beispiel des neuenContent Management Systems scrivito dokumentierte er, wie letztlich auchneue Technologien den Anforderungen der Unternehmen an Flexibilität,Schnelligkeit und Adaptionsfähigkeit gerecht werden können. Denn trotzaller Veränderungen: Die Webseite bleibt bis auf Weiteres der Dreh- undAngelpunkt der gesamten Unternehmenskommunikation. Davon ist auch Online-Marketing-Experte Björn Tantau überzeugt: "Die Webseite ist der einzigeOrt im Internet, an dem Sie die Kontrolle behalten über die Informationenund Meinungen"Ohne soziale Transformation keine digitale TransformationDas Zusammenspiel mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern entscheideletztlich aber über den Erfolg. Hierfür bedarf es einer grundlegendenVeränderung der Unternehmenskultur. "Zusammenarbeit ist dieSchlüsselkompetenz bei der Digitalisierung schlechthin", unterstrichDorothee Törecki (IBM Solutions Group). Führungskräfte und Mitarbeitermüssten daher entsprechende Fähigkeiten entwickeln, um dann zu guter Letztmit den richtigen Tools die Transformation des Unternehmens erfolgreichvoranzubringen. Auch Stephan Grabmeier (Kienbaum Consultants) rief nocheinmal in Erinnerung: "Schließlich sind es die Mitarbeiter, die gemeinsamdie Akzeptanz sowie das Vorantreiben von Innovationen schultern".Um den zum Teil überfälligen Kulturwandel und damit die Digitalisierung inGang zu setzen rieten die Experten sich Hilfe von außen zu holen. DiePraxiserfahrung aus mittelständischen Projekten zeige, dass das Know-Howim Unterschied zur bisherigen Firmentradition in Sachen Digitalisierung inden Unternehmen meistens fehle, so Alexandra Horn. Daher sei es wichtig,über den Tellerrand blicken und sich mit anderen Unternehmen und auchStart-Ups auszutauschen. Hilfestellung liefern dabei eine Reiheunterschiedlicher Anlaufpunkte wie etwa die Digitalhubs in vielen Städten.Dr. Stefan Franzke (Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie) konntedas an den Schwerpunkten FinTech und Internet Of Things (IoT) am StandortBerlin skizzieren.Auch Veranstaltungen weiten den Horizont und liefern Führungskräften undVerantwortlichen wichtige Impulse. So auch nach übereinstimmender Bilanzder Teilnehmer die Relaunch Konferenz, die das nächste Mal am 25. Februar2019 stattfinden wird. Es gibt mehr als einen Grund, sich diesen Terminschon jetzt vorzumerken.Die Relaunch Konferenz fand am 26. Februar 2018 im Swissotel Berlin statt.Alle Informationen zur Konferenz und zum Programm unterhttp://www.relaunch-konferenz.deDie nächste Relaunch Konferenz findet am 25. Februar 2019 in Berlin statt.KontaktInfopark AG, Stefan Heuser +49 30 747993-0mailto:stefan.heuser@infopark.deDies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

March 07, 2018 10:05 ET (15:05 GMT)