Liebe Leser,

des einen Freud ist es anderen Leid: Die Deutsche Börse Group kündigte an, welche Änderungen es in den Indizes der DAX-Familie geben wird. Dabei steht üblicherweise eine Veränderung im deutschen Leitindex DAX im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses. Und in der Tat - diese Änderung wurde beschlossen: Die Aktien der ProSiebenSat.1 Media SE müssen den DAX verlassen und in den MDAX wechseln. Dafür werden die Aktien von Covestro neu in den DAX aufgenommen. Hier griff die sogenannte ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...