Bei dem Objekt in einem Essener Vorort handelte es sich um einen Komplex mit 7.500 m², die auf 5 oder 7 Geschosse verteilt waren. Meiner Einschätzung nach war die Fassade des Objekts keinesfalls einladend. Zwar handelte es sich um eine hochwertige Schieferfassade, doch die dunkle Oberfläche wirkte wenig freundlich. Allerdings haben solche massiven Fassaden auch Vorteile: Sie sind extrem langlebig und wurden auch schon in den 1970er Jahren sehr gut gedämmt. Es bestand also kein kurzfristiger Bedarf, ... (Heiko Böhmer)

Den vollständigen Artikel lesen ...