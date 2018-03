NRW.Bank: Seit Ende November gilt neue Fördermöglichkeit

In Nordrhein-Westfalen hat die NRW.Bank Ende November ein neues Förderprogramm auf den Weg gebracht. Dabei ist dies die Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Düsseldorf und Münster, die in Landesträgerschaft betrieben wird. Angesprochen von dem neuen Programm sind gewerbliche Unternehmen, Privatpersonen, die Wohnwirtschaft, aber auch Verbände und Vereine. Im Fokus steht hierbei der Neubau und Ausbau von Mietwohnraum ... (Heiko Böhmer)

