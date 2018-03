Liebe Leser,

manchmal sieht man den Wald vor Bäumen kaum. Ein Grund warum so viele "Nerds" an den Bitcoin als Alternativwährung glauben, liegt womöglich gar nicht so sehr daran, dass man die Welt verändern MÖCHTE, sondern daran, dass man denkt, es KÖNNTE die Welt verändern. Es ist eine Art Betriebsblindheit und es ist denen nicht zu verdenken, denn ein Bias entsteht nun mal insbesondere dann, wenn man sich tagtäglich mit einem Thema beschäftigt. Die Überzeugung für eine Sache wird dadurch ... (David Iusow)

